Drietal voor rechter na beruchte Bredase ontvoeringszaak

Bijna zeven jaar na de geruchtmakende ontvoering van de achterneven Gino en Rien bij een Bredaas garagebedrijf vervolgt het Openbaar Ministerie drie verdachten. Het gaat volgens BN DeStem om mannen uit Chaam en Breda die destijds werden aangehouden, maar tijdens het onderzoek weer op vrije voeten kwamen.

Het is niet duidelijk waarom de strafzaak zo lang op zich heeft laten wachten. Volgens het OM in Breda is het onderzoek al die tijd doorgegaan. Of er in de tussentijd bijvoorbeeld meer bewijs tegen de verdachten is verzameld, is onduidelijk. De drie verdachten worden beschuldigd van gijzeling in vereniging. In het einddossier is volgens het OM sprake van ‘nog meer verdachten’. Of die later voor de rechter moeten verschijnen, is onbekend.

Verkleed als AT

Gino uit Sprundel en Rien uit Schoondijke (destijds 18 en 42) werden op 29 december 2015 ontvoerd bij een garagebedrijf aan de Aardenhoek in Breda. Dat gebeurde door mannen die zich hadden verkleed als leden van een arrestatieteam. Op Nieuwjaarsdag wisten ze te ontsnappen en zijn ze ongedeerd aangetroffen bij Chaam. Ze waren in een loods vastgehouden. In de zaak werd door de politie een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de verblijfplaats van de slachtoffers zou leiden.

Ripdeal wiethandel

De ontvoering vond plaats bij het garagebedrijf van de opa van Gino. Die figureerde in het verleden in verschillende grote drugsonderzoeken. Men vermoedt dat de ontvoering van Gino en Rien volgde op een ripdeal in de wiethandel, een kwestie waar de opa van Gino bij betrokken zou zijn. De daders hebben aan de familie om 90.000 euro losgeld gevraagd.

Flitsgranaat

Een maand na de ontvoering hield de politie twee verdachten aan: Zoubir F. uit Sint Willebrord, de huurder van de loods in Ulicoten en Alex B. uit Chaam, die bij de loods gezien zou zijn. Bij de inval in de woning van B. zou een flitsgranaat naast zijn 6-jarige dochtertje zijn ontploft, die bovendien een automatisch wapen op haar gericht kreeg.

Julietbende

Alex B. is een bekende van de politie en zou ook verbonden zijn geweest aan de beruchte Julietbende. Hij werd in 2006 opgepakt op verdenking van de ontvoering van een zakenman uit Oosterhout.

Zoubir F. en Alex B. kwamen echter weer op vrije voeten. Ook vier nieuwe verdachten (drie mannen en een vrouw uit Breda, Oosterhout en Enschede) werden later vrijgelaten. Daarna bleef het jarenlang stil in de zaak.

Maandag 14 november staat de eerder opgepakte Alex B. (57) uit Chaam terecht in de zaak voor de rechtbank in Breda. Ook de andere twee verdachten, K.C. en A.T. (beiden 43) uit Breda, moeten voor de rechtbank verschijnen.