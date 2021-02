Echtgenote El Chapo gearresteerd op vliegveld Washington DC

Connect on Linked in

Emma Coronel Aispuro, de 31-jarige echtgenote van de in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeelde Mexicaan Joaquín “El Chapo” Guzmán is maandag op het vliegveld Dulles, bij Washington DC gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Ze zou onder El Chapo hebben gewerkt bij het leiden van het Sinaloa-kartel.

Coronel heeft de Mexicaanse en de Amerikaanse nationaliteit. Ze wordt net als haar man beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie die cocaïne, methamfetamine, heroïne en marihuana naar de VS heeft gesmokkeld.

Coronel en de dertig jaar oudere Guzmán kregen in 2011 samen een tweeling nadat ze vier jaar samen waren. Chapo had al kinderen bij andere vrouwen.

Toen haar echtgenoot na zijn ontsnapping uit de gevangenis in 2015 opnieuw werd vastgezet en naar de Verenigde Staten werd gebracht bleef Coronel met hem in contact. El Chapo werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor zijn leidinggevende rol in het Sinaloa-kartel.

Emma Coronel woonde geregeld zittingen van het proces in New York bij. Na zijn veroordeling begon ze in de Verenigde Staten een kledinglijn onder de naam van haar man. Overigens had El Chapo meerdere minnaressen.

Mogelijk willen de Amerikaanse autoriteiten met de vervolging een verklaring van Coronel over anderen afdwingen en een plea bargain sluiten over strafvermindering.