Ecuador doet grootste cocaïnevangst ooit in de wereld (VIDEO UPDATE)

In Ecuador is afgelopen weekend bij een militaire operatie in het midden van land de grootste hoeveelheid cocaïne ooit onderschept. Nergens in de wereld werd er zoveel cocaïne in één keer in beslag genomen door de autoriteiten. Het gaat om 22 ton cocaïne.

Militaire inlichtingendienst

De drugsvangst werd gedaan bij het plaatsje Vinces, op zo’n 70 kilometer noordelijk van de grote containerhaven van Guayaquil. De cocaïne was opgeslagen in drie ondergrondse bergruimtes bij een bananenplantage. Het duurde 15 uur voordat alle pakketten waren gewogen en geteld. Er is één persoon opgepakt. Er zijn ook twaalf aanvalsgeweren en munitie in beslag genomen.

Door welke criminele organisatie de cocaïne was verzameld is niet bekend gemaakt.

Volgens de Ecuadoraanse krijgsmacht was de vangst het gevolg van een ruim zes maanden durend onderzoek, niet van de politie maar van de militaire inlichtingendienst.

Gerekend met groothandelsprijzen zou deze voorraad cocaïne in Rotterdam ongeveer 500 miljoen euro op hebben kunnen brengen.

Sylmar

De 22 ton cocaïne is een wereldrecord. De grootste cocaïnevangst tot deze week stamt uit Sylmar, in de San Fernando Vallei in Californië. Daar werd op 29 september 1989 21,4 ton cocaïne gevonden, die lag opgeslagen in een loods.

Een andere recordvangst was enige jaren geleden, ook in de Verenigde Staten. Op de MSC Gayane werd in juni 2019 in de haven van Philadelphia 15 ton cocaïne gevonden in containers. Die zending had moeten worden afgeleverd in Rotterdam.

Het Nederlandse record werd vorig jaar gevestigd: 8088 kilo cocaïne, afkomstig uit Ecuador.

Overgeslagen

Zelf produceert Ecuador nagenoeg geen cocaïne. Zo’n tien jaar geleden is het belang van het land op de route van cocaïne uit Peru en vooral Colombia steeds sneller gaan groeien. Een van de oorzaken is de relatieve verschuiving van productie van cocaïne naar gebieden het noorden van Colombia, richting de grens met Ecuador.

Inmiddels is Guayaquil de belangrijkste “hub” voor cocaïne in Zuid-Amerika.

Ecuador heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de infiltratie van de economie en de samenleving door de drugshandel.

In grote delen van het land geldt de noodtoestand omdat de politie de veiligheid niet meer kan garanderen. Het aantal moorden is rond Guayaquil tot recordhoogte gestegen.

Er zijn verschillende politici en burgemeesters vermoord. Vorige week werd een officier van justitie geliquideerd.

