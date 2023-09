‘Ecuador gaat 90% van de containers scannen op cocaïne’

Connect on Linked in

Vanaf november zijn in de zeehavens van Ecuador scanners in gebruik die vertrekkende containers zullen controleren op bijgepakte cocaïne. Op dit moment beschikken slechts twee van de tien zeehavens in het land over scanners. In de allergrootste haven, die van Guayaquil, worden containers op dit moment niet gescand.

90% gescand

Momenteel is meer dan de helft van de in Antwerpen en Rotterdam in beslag genomen cocaïne afkomstig uit Ecuador. In juli is er een zending van 8.000 kilo in Rotterdam gepakt en diezelfde maand in Antwerpen bijna 7 ton. Recent werd in Spanje bijna 10.000 kilo cocaïne uit Ecuador in beslag genomen.

Als de aangeschafte scanners allemaal zijn geïnstalleerd zal 90% van de exportvracht die het land verlaat worden geanalyseerd, aldus de Douane in Ecuador.

Oekraïne

Eigenlijk hadden de systemen afgelopen juli al operationeel moeten zijn, nadat in 2021 de toenmalige president besloot de scanners aan te kopen. De directeur van de Douane zegt nu dat november haalbaar is. De verwachting is nu dat in de eerste vijftien dagen van november de apparaten zullen worden geïnstalleerd en medio november overal in werking zullen zijn.

De vertraging werd toegeschreven aan de procedures voor het importeren van de scanners en logistieke problemen die waren veroorzaakt door de oorlog in Rusland en Oekraïne. Dat laatste land is hoofdleverancier van een van de belangrijkste componenten die in de apparatuur worden gebruikt.

Medio november

Van de tien havens in Ecuador hebben twee kleinere nu al scanners: Posorja en Manta.

Cocaïne verlaat Ecuador op vissersschepen maar vooral in containers. De drugs worden ofwel vooraf in dozen met bananen of ananassen verpakt, ofwel in tassen bijgeplaatst in containers op het haventerrein waarbij het zegel wordt verbroken en weer opnieuw aangebracht.

Nederland werkt aan een douaneverdrag met Ecuador om betere samenwerking in de bestrijding mogelijk te maken.