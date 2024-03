Ecuadoraanse cocaïne via West-Afrika naar Europa (VIDEO)

Connect on Linked in

Afgelopen woensdag maakte de politie in Ecuador bekend een drugsorganisatie te hebben opgerold die Colombiaanse cocaïne naar bestemmingen in Europa vervoerde met een tussenstop in het West-Afrikaanse Gambia. Er zijn twaalf mensen gearresteerd.

Blikjes

De directeur van het anti-drugspolitie zei dat de arrestaties het resultaat waren van 36 maanden onderzoek. Er zijn tien invallen geweest op locaties in de kustprovincies Manabí en Guayas, waar de grote containerhaven van Guayaquil ligt. De cocaïne werd verzameld in loodsen Manabí en ging vervolgens naar andere opslagplaatsen in de buurt van Guayaquil. Vandaar werden pakketten cocaïne in containers geladen met verschillende dekladingen, onder meer blikjes vis en zeevruchten.

Gambia

De containers hadden Gambia als bestemming. In Gambia werd de cocaïne opnieuw opgeslagen om daarna verder te worden vervoerd naar Europa.

Cocaïne wordt vaak vanuit West-Afrika met zeeschepen naar het noorden gevaren en op volle zee overgeladen op visserschepen en vervoerd naar bestemmingen in Zuid-Europa.

