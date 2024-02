‘Een van de hoofddaders diamantroof Schiphol opgepakt op Ibiza’

Connect on Linked in

Een man die is veroordeeld voor zijn belangrijke rol bij de diamantroof op Schiphol, in 2005, is opgepakt op Ibiza. Volgens De Telegraaf gaat het om Errol H.V., die in 2021 in hoger beroep werd veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor zijn rol in de roof.

(Beeld Paul Hartendorf/NOS)

KLM-busje

De overval werd uitgevoerd door een groepje mannen die in een KLM-busje op het platform naar een vliegtuig reed waarmee waardevolle lading naar Antwerpen zou vliegen. Gewapend wachtten ze op een waardetransport dat de sieraden naar het vliegtuig zou brengen.

De chauffeur van busje werd overmeesterd en overvallers vluchtten weg. Van de diamanten en sieraden ter waarde van ongeveer 70 miljoen euro is ongeveer de helft teruggevonden.

Nieuwe informatie

In 2005 werd August B. aangehouden en later nog enkele anderen. Maar zij kwamen in 2006 alweer op vrije voeten.

In 2017 werden op basis van nieuwe informatie zeven mensen zijn aangehouden. Eén van hem was opnieuw August B. die in Valencia werd opgepakt. Ook Erik P.. Marlon D., de toen 41-jarige Errol H. V., de 39-jarige R. T. H. en de 37-jarige E. L. waren onder de verdachten. Een van de verdachten werkte bij de KLM.

Undercoveractie

De recherche had een undercoveractie op touw gezet om de zaak op te lossen, maar later in 2017 kwamen de verdachten weer op vrije voeten omdat de rechtbank onvoldoende aanwijzingen zag. Vier verdachten kwamen uiteindelijk voor de rechter. August B. had een vluchtauto bestuurd, hij overleed in 2018.

Errol H. V. kreeg in 2019 van de rechtbank zeven jaar cel na een eis van negen jaar. Medeverdachte Marlon D. werd veroordeeld tot 6 jaar cel. Hij reed samen in de geldtransportwagen naast Errol H.V.

In 2009 werd op D. een moordaanslag gepleegd, maar hij overleefde. Marlon D. is de broer van No Surrender-captain Brian D., die in oktober 2015 werd vermoord in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe.

9,5 jaar

In hoger beroep kregen de verdachten hogere straffen. H. V. en D. kregen 9,5 jaar cel, maar ze hadden hun hoger beroep in vrijheid mogen afwachten en meldden zich niet om de straf uit te zitten.

In oktober 2023 bekrachtigde de Hoge Raad het arrest. Afgelopen december werd Marlon D. opgepakt in Amsterdam.

Beroepsovervaller Errol H.V. heeft nooit een verklaring afgelegd.