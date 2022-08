Ex-vrouw Dutroux nu zonder voorwaarden vrij

Connect on Linked in

Michelle Martin (62) mag vanaf vrijdag gaan en staan waar ze wil, ze is zonder voorwaarden op vrije voeten gesteld. De ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux zat sinds 1996 in de cel. Ze was veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar, omdat ze medeplichtig was aan de moord op vier kinderen. Ze zorgde ervoor dat twee in de kelder van haar huis opgesloten meisjes geen eten kregen, en dat Dutroux zijn moorden kon uitvoeren door die gruweldaden niet te melden bij de politie.

Voorwaarden

In 2012 kwam Martin vrij onder voorwaarden. Ze mocht niet in woonplaatsen komen waar nabestaanden van slachtoffers woonden. Ook mocht ze niet reizen zonder toestemming en moest ze zich periodiek melden. Martin verbleef langere tijd in een nonnenklooster, en kreeg daarna zelfstandige woonruimte.

De vader van het meisje An herinnert er op Facebook aan dat zijn dochtertje op 23 augustus werd ontvoerd. Hij zegt dat de definitieve vrijlating van Martin voor hem zwaar te verteren is.

Een handlanger van Dutroux kreeg 25 jaar cel. Hij is inmiddels op vrije voeten.

Kelder

Begin jaren negentig ontvoerde Dutroux zes jonge meisjes en sloot hen op in een speciaal gebouwde kelder onder zijn huis. Hij verkrachtte en vermoordde vier van hen: Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. Sabine Dardenne en Laetitia Delhez werden door de politie bevrijd.

Marc Dutroux zal mogelijk nooit meer vrijkomen. Hij zit een levenslange celstraf uit. In België betekent dat in de praktijk een straf die niet veel langer is dan dertig jaar. Voorwaarde voor vervoegde vrijlating is dat rechters hiervoor toestemming geven. Twee verzoeken van Dutroux om vrijlating onder voorwaarden zijn afgewezen omdat psychisch deskundigen oordeelden dat Dutroux nog gevaarlijk kan zijn en ‘psychopathisch’ is. Dutroux zou leiden aan ernstige depressieve klachten.