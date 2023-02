Exclu was cryptodienst van “The Penguin” en Xennt (UPDATE)

Connect on Linked in

Cryptodienst Exclu, die recent door de politie is gekraakt, is ontwikkeld en betaald door de Ierse crimineel George “The Penguin” Mitchell en de mysterieuze Nederlander Herman-Johan Verwoert-Derksen, die zich later Herman-Johan Xennt noemde. In 2015 fotografeerde de Ierse sensatiekrant Sunday World de twee in het Duitse gehucht Traben-Trarbach, dichtbij de Moezel.

DarkMarket

Onder de grond van dat plaatsje ligt een diep en zeer groot NAVO-bunkercomplex dat Xennt in gebruik nam om een gigantisch serverpark neer te zetten. Spammers en cybercriminelen maakten op de grote schaal gebruik van die servers en ze verzorgden ook een deel van het zogeheten darknet op internet, een niet direct toegankelijke uithoek van het web waar veel illegale handel plaatsvindt. In 2019 deed de politie er een inval en arresteerde vier Nederlanders, die de marktplaats Wall Street Market zouden hebben gehost.

Uit dat onderzoek waarin Xennt verdachte was vloeide het onderzoek naar DarkMarket voort. DarkMarket was een vergelijkbare website, die werd gehost in Oekraïne en Moldavië. Een Australier was hoofdverdachte hierin.

Exclu

Mitchell en Xennt werkten volgens The New Yorker rond 2015 aan crypto-app Exclu, die in eerste instantie was bedoeld voor BlackBerry- en Android-telefoons. Mitchell zou de eerste versies van deze telefoons hebben verkocht aan criminelen in Colombia en Europa. The Penguin werd in verband gebracht met grootschalige drugstransporten, onder meer van heroïne.

Mitchell dook aan het eind van de jaren negentig onder in Amsterdam. Hij was verwikkeld in een zaak over diefstal van grote hoeveelheden computer onderdelen, en de recherche verdacht Xennt ervan die van Mitchell te hebben geheeld.

Honey pot

Toen Exclu op de markt kwam was Phantom Secure, waarvan het Sinaloa-kartel grootschalig gebruik maakte veel groter. In 2019 maakte Vincent Ramos, de directeur van dat bedrijf, een deal met de Amerikaanse justitie (en zette daarna voor de FBI de honey-pot An0m op, een cryptodienst waarmee vooral in Australië veel criminelen werden gepakt).

De Duitse autoriteiten zijn in 2020 een onderzoek naar Exclu gestart.

Mallorca

Exclu werd gebouwd door Nederlandse en Poolse programmeurs. Volgens The New Yorker wilde Xennt in Exclu ook de optie laten inbouwen om geld naar andere gebruikers te sturen. Daarbij wilde Xennt ook een ‘achterdeur’ inbouwen, zodat Xennt bij inbeslagname van een telefoon of het uitschakelen van het netwerk al het geld dat op de geblokkeerde rekening van de applicatie staat, zou kunnen wegsluizen. Een Nederlands programmeur weigerde daaraan mee te werken.

Waarschijnlijk is het bij de ontwikkeling van een normale cryptodienst gebleven. George Mitchell heeft volgens de Duitse politie onder meer op Mallorca de Exclu-telefoons verkocht aan criminelen, leden van Colombiaanse drugskartels en van criminele MC’s.

26Samber

Of Xennt één van de verdachten is in het onderzoek 26Samber naar de eigenaren en beheerders van Exclu is onduidelijk. Aanleiding voor het Nederlandse onderzoek was ‘verkregen informatie’ over Exclu, aldus het Openbaar Ministerie. Inzake Exclu heeft de Nederlandse politie de dienst ontmanteld, de data achterhaald én de gebruikers en ontwikkelaars, beheerders en eigenaar van de dienst geïdentificeerd en opgespoord.

Het Duitse Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz startte in juni 2020 ook een onderzoek naar Exclu. Nederland en Duitsland hebben hierin samengewerkt.