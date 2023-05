Explosies bij huizen in Rijnmond en Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam en in Hellevoetsluis zijn in de nacht van maandag op dinsdag explosies geweest bij woonhuizen. In Amsterdam-Osdorp was de gevel van een portiekflat aan het Bullepad doelwit. Een explosief vernielde daar de voordeur en brievenbussen.

(Beeld JBMedia)

EOD

In de omgeving raakten geparkeerde auto’s beschadigd. Het incident gebeurde rond 04.15. Er zijn geen gewonden gevallen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Er zijn geen mensen aangehouden.

04.15

In Hellevoetsluis, ten zuiden van Rotterdam, ging om 04.15 een explosief af. De Rotterdamse politie meldt dat er niemand gewond is geraakt. De explosie in Hellevoetsluis gebeurde op De Zicht. Ook hier is over de dader of daders niets bekend (foto).

Volgens geruchten heeft de golf van aanslagen van de afgelopen weken te maken met een conflict over een verdwenen partij cocaïne. In het Algemeen Dagblad meldt de politie dat er soms ook aanslagen worden gepleegd om ruzies over relaties in de persoonlijke sfeer.

Verband

Overigens zou er een verband kunnen zijn tussen tussen schietpartijen en explosies in de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Een paar dagen geleden werd een Amsterdammer aangehouden voor een incident in Rotterdam. Ook bij aanslagen in Antwerpen waren Amsterdammers betrokken.

Zie over de incidenten van de afgelopen dagen:

Explosies bij woningen in Alphen aan den Rijn en Amsterdam-Oost

Explosie bij coffeeshop in Rotterdam die eerder al doelwit was