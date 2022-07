‘FBI waarschuwde voor buitenlijn Taghi in EBI via omgekochte bewaarders’

Connect on Linked in

De Amerikaanse FBI heeft de Nederlandse autoriteiten in december 2020 gewaarschuwd dat Ridouan Taghi via omgekochte bewaarders ongezien kon communiceren met de buitenwereld. Taghi zat toen al in Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat schrijft NRC.

Volgens de FBI zijn Taghi ‘regelmatig middelen ter beschikking gesteld voor ongecontroleerde fysieke en/of elektronische communicatie met derden’. Dat kon volgens de FBI gebeuren dankzij ‘een of meerdere gecompromitteerde gevangenisbewaarders’.

Raffaele Imperiale

Op basis van ontsleutelde SKY ECC-chats zou door de FBI zijn vastgesteld dat Ridouan Taghi ook daadwerkelijk kon communiceren met een belangrijke handlanger. Op 15 december 2020 meldt de FBI aan de Nederlandse politie dat Taghi op 18 november 2020 via zijn zoon een bericht stuurde aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Daarin wordt gesproken over drugsgerelateerde zaken.

Een maand eerder is door de FBI aan de Nederlandse politie al gemeld dat ‘Imperiale en zoons van Taghi een aanval met explosieven voorbereiden’ op de EBI in Vught of ‘andere overheidsfaciliteiten’.

Neef Youssef Taghi

Volgens NRC kon Ridouan Taghi al voordat zijn neef Youssef zich in december 2020 bij de EBI als zijn advocaat meldde, met een versleutelde telefoon contact met de buitenwereld leggen. De FBI waarschuwde de Nederlandse autoriteiten, maar die konden er geen bewijs voor vinden.

In oktober 2021 werd Youssef Taghi aangehouden in de EBI. Hij wordt ervan verdacht een ontsnapping te hebben helpen voorbereiden van zijn neef en daarbij misbruik te hebben gemaakt van zijn privéleges als advocaat.

Inmiddels is daar ook een verdenking van uitlokken van corruptie bijgekomen.

Nieuwe getuige

Maandag behandelt de rechtbank de door het OM nieuw ingebrachte verklaringen van getuige ‘5089′ in strafzaak Iraklia over de moord op Peter R. de Vries. Het zou gaan om een getuige die Taghi in verband brengt met de moord. De rechtbank heropent de zaak nadat het onderzoek op 30 juni 2022 al was gesloten.

