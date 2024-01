Fighterheart Gerges blikt terug op cocaïnezaak: ‘Dan zit je in één keer in een heel gevaarlijke game’

Connect on Linked in

De Amsterdamse kickbokser Hesdy Gerges (39) heeft in een recente podcast teruggeblikt op de periode waarin hij vastzat voor het uithalen van 128 kilo cocaïne uit een container in de haven van Antwerpen, in mei 2010. ‘Dat kwam overal in de kranten te staan, dus op een gegeven moment was ik niet meer die kickbokser, maar die crimineel en stond ik met een balkje voor mijn ogen.’

Door Roel Janssen

In de podcast NandoLeaks praat Gerges met interviewer Fernando Halman over de tijd dat hij besloot om te stoppen met kickboksen, zijn criminele verleden, ware liefde en de periode dat hij kampte met een zware depressie.

Zware criminaliteit

Hesdy Gerges kickbokst 20 jaar op het allerhoogste niveau, waarvan de eerste tien jaar samenging met zware criminaliteit. Inmiddels geeft hij lezingen, workshops, voorlichting en (groeps)gesprekken aan probleemjongeren die neigen naar het verkeerde pad of daar al zijn beland.

Na een jeugd vol kleinere criminaliteit in Badhoevedorp werd hij kickbokser. Maar het is niet zo dat hij door de sport uit de criminaliteit is gebleven. Gerges werd veroordeeld voor een zware mishandeling. Hij komt in een groepje terecht met bekende Amsterdamse criminelen zoals Patrick Brisban en Lucas Boom. Gerges is een imposante verschijning van bijna 2 meter lang en speelde soms de rol van bodyguard. In zijn biografie Fighterheart zegt hij voor criminelen klusjes in de beveiliging en het koerieren van drugstransporten te hebben gedaan.

128 kilo coke

In mei 2010 ontdekte de Belgische recherche dat een container met 128 kilo cocaïne vanuit Ecuador naar de haven van Antwerpen was verscheept. Een team volgde de partij toen die naar een loods in Zandvliet werd gebracht, iets boven Antwerpen. Daar deed de recherche een inval.

De cocaïne bleek inmiddels te zijn verstopt in een Audi. In de loods waren twee Nederlanders: een neef van Gerges en Soufian C. In de loods lagen bivakmutsen, gereedschap, zaklampen, zwarte kleding, handschoenen en een groot aantal gsm’s. Bovendien vond de politie in de loods een sleutel van een hotel in Antwerpen. Daar en in andere hotels in de buurt bleken de twee gearresteerde verdachten te hebben overnacht, net als een groepje anderen, onder wie Hesdy Gerges, Cars de M., Lucas Boom, Patrick Brisban en Marc de W.

4,5 jaar cel

Brisban, Boom en Gerges kregen 4,5 jaar cel. In oktober 2017 besloot het Hof van Beroep in Brussel dat Gerges onder meer door verstrijken van de redelijke termijn zijn straf verder niet hoefde uit te zitten.

Patrick Brisban en Lucas Boom werden overigens allebei geliquideerd, respectievelijk in 2012 en 2015.

Zoektocht naar geld

In de podcast NandoLeaks zegt Gerges dat hij altijd van jongs af aan bezig was met geld maken.

‘Ik was echt een outlaw. Ik wou leven als een voetballer maar kon niet voetballen, dus moest ik het geld op andere manieren vinden. Daar ben ik eigenlijk mijn hele leven naar op zoek geweest. Kickboksen ging mij niet snel genoeg qua geld. Ik had geen geduld en op een gegeven moment komen er andere mensen op je pad, en helemaal als je een goede kickbokser bent. Als je niet door de juiste mensen begeleid wordt, trek je de verkeerde mensen aan en die trek je dan in een verhaal. Helemaal als je al aanleg daarvoor hebt.’

Heel gevaarlijke game

Hesdy Gerges (bijnaam Fighterheart) vertelt dat dat allemaal heel subtiel is gegaan.

‘Uiteindelijk denk je dat het vrienden van je zijn, maar ze willen gewoon met je gezien worden. Toen ik echt bekend werd als kickbokser namen ze me mee naar een vet feest: allemaal gekke dingen, limousine, VIP. Dan denk je: wow man, dat zijn goede vrienden van me. Uiteindelijk gaan ze iets van je terugvragen. Het is niet dat je dat niet kan weigeren, maar dat gaat heel smooth, daar ga je gewoon in mee. Dat leven slokt je op en voordat je het weet zit je er middenin. Dan zit je in één keer in een heel gevaarlijke game. Dan kijk je terug en zie je wat je allemaal verwoest hebt. Ik heb gewoon mijn eigen carrière gemanipuleerd. Ik heb er zoveel gezeik van gehad.’

In zijn boek Fighterheart uit 2020 maakte Gerges al schoon schip door te bekennen dat hij betrokken was bij het uithalen van 128 kilo cocaïne. Iets dat hij jarenlang had ontkend.

Gerges vertelt in de podcast dat zijn carrière door de strafzaak een deur opliep, maar dat hij zelf verantwoordelijk is:

‘In 2010 werd ik opgepakt voor die grote drugszaak. Voor de invoer van 128 kilo cocaïne vanuit Ecuador naar Antwerpen. Dat kwam overal in de kranten te staan, dus op een gegeven moment was ik niet meer die kickbokser, maar die crimineel en stond ik met een balkje voor mijn ogen. Ik heb in België en in Nederland vastgezeten, maar toen was het evenement Glory in Amsterdam. Ik stond ook op de flyer, maar kreeg een telefoontje van mijn manager dat ik van de kaart was gehaald. De gemeente Amsterdam verbood dat ik in Nederland ging vechten. Toen heeft mijn carrière een deuk opgelopen. Ik kon destijds niet meekomen met de nieuwe lichting. Door dat gezeik kon ik de eerste jaren niet meedoen met Glory. Dat was tussen 2014 en 2016.’

Liquidaties

Volgens de Amsterdammer was hij toen op zijn hoogtepunt, maar was het uiteindelijk allemaal zijn eigen schuld. Zelfbewust als hij nu is, zegt hij:

‘Ik was in de prime time. Dat was heel verdrietig, maar mijn eigen schuld. Ik was zelf zo dom geweest om de verkeerde mensen toe te laten in mijn leven en me te laten meeslepen in dit stomme verhaal. We waren met vijf jongens in die groep en twee daarvan zijn ook geliquideerd in die periode. Daarom heeft de strafzaak ook zolang geduurd.’

Donkere periode

Na de liquidatie van Lucas Boom, in 2015 in Zaandam, waarschuwt de politie Gerges.

‘Na die laatste liquidatie kwam de politie ook bij mij aan de deur en zeiden ze dat het misschien beter was om tijdelijk ergens anders te verblijven. Ze wisten niet uit elke hoek het kwam en toen dacht ik: het is écht klaar voor mij, want ik breng nu ook mijn gezin in gevaar. Uiteindelijk kwam ik erachter dat het helemaal niet om dat ging, want zij waren ook met hele andere dingen bezig. Dat was echt een donkere fucked up periode, maar juist doordat ik dat heb meegemaakt in combinatie met mijn sport, kan ik heel goed aansluiting vinden bij de jongens die ik nu begeleid.’

Jongeren begeleiden

Gerges zegt op zijn website jongeren naar een beter pad te willen leiden. ‘Nu ik in de laatste fase zit van mijn kickbokscarrière krijg ik steeds sterker het gevoel dat ik iemand wil zijn voor de jeugd die ik nooit gehad heb. Ik wil (probleem) jongeren begeleiden in mijn expertise namelijk kickboksen. Ik praat ook met jongeren die neigen naar of al bezig zijn met (drugs)criminaliteit. Dit doe ik in de vorm van een-op-een gesprekken, lezingen, workshops en groepsgesprekken. Ik vertel de jongeren over wat ik met criminaliteit heb gewonnen (namelijk niets!), en over wat ik heb verloren (heel veel!).’

Zie ook:

Fighterheart Gerges maakt schoon schip