Surinaamse vice-president boos over politie-acties tegen hem en politieke bondgenoot (VIDEO)

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk heeft woensdag zijn irritatie geuit over acties van politie en justitie in Suriname tegen zijn politieke bondgenoot Joël Martinus (40), ook bekend als rapper “Bordo” en “Mony Hond”. De Surinaamse politie heeft recent een opsporingsbevel doen uitgaan tegen Bordo omdat deze verdacht wordt van onder andere moord en deelneming aan een criminele drugsorganisatie.

Beleidsadviseur

Brunswijk is van oordeel dat het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Openbaar Ministerie in Suriname bezig zijn politici uit zijn partij uit te schakelen. Brunswijk stelde dat ook hijzelf in de gaten zou worden gehouden door het JIT, en dat hij ‘bedreigd’ zou zijn.

Bordo werd in 2021 benoemd als beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Hij is ook rapper, en te zien op YouTube video’s als hij in de weer is met opwaaiend papiergeld en een bladblazer (zie onder). Ook deelde hij geld uit onder armere bevolkingsgroepen in Suriname.

Veroordeeld

Zowel Bordo als Bruswijk zijn veroordeeld voor cocaïnehandel. Brunswijk kreeg in 1999 acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnesmokkel en werd in 2015 op de opsporingslijst van Interpol geplaatst. Bordo is in 2019 in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar omdat hij bolletjesslikkers aanstuurde, die van Suriname naar Frans Guyana en Frankrijk reisden.

ABOP

Martinus (Bordo) is bestuurslid van de politieke partij ABOP. Deze Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij is de partij van Ronnie Brunswijk, coalitiepartner in de regering van president Chan Santokhi. De partij heeft vooral steun onder boslandcreolen uit het Marowijnegebied in Oost-Suriname.

Oud-politieman en president Santokhi probeert met internationale steun cocaïnehandel die via Suriname verloopt te bestrijden. Het land lijkt in toenemende mate een halte te zijn voor cocaïne die met kleine vliegtuigjes wordt aangevoerd en vanuit Suriname wordt doorgevoerd naar Europa, al dan niet via eilanden in het Caraïbisch gebied.

‘Constructief onderhoud’

Na de uitlatingen van Brunswijk bracht de Surinaamse regering een persbericht naar buiten dat president Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk ‘constructief overleg’ hebben gehad over de kwestie, en ‘een breedvoerige deliberatie’. Santokhi heeft benadrukt dat ‘inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet betrokken zijn’ bij enig onderzoek naar de vice-president.

Chantokhi zei ook: ‘wij zullen ons echter ook niet inmengen in lopende strafzaken’, kennelijk doelend op het politie-onderzoek dat loopt naar, in ieder geval, Martinus alias Bordo.

Corrumperen

Suriname heeft te maken met serieuze pogingen van criminelen om ambtenaren te corrumperen en journalisten te bedreigen. Zo werd een inspecteur van politie in verband gebracht met liquidaties en een oud-politiecommissaris aangehouden in een groot cocaïne-onderzoek.

