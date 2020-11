Directeur fruitbedrijf legde anderhalve ton in auto

Connect on Linked in

De directeur van een fruit- en groentebedrijf in Hedel, die het slachtoffer was van bedreigingen nadat er vorig jaar 400 kilo cocaïne in het bedrijf was gevonden, wilde anderhalve ton betalen aan deze bedreigers. Dat bedrag werd in een auto gelegd maar niet opgehaald. Afpersers vroegen aan het bedrijf 1,2 miljoen euro. Dat blijkt uit stukken uit het politiedossier die Crimesite heeft ingezien.

Door @Wim van de Pol

Ondanks dat er momenteel twee verschillende rechtszaken lopen tegen verdachten wegens bedreigingen en intimidaties tegen de directie van het bedrijf en (ex)werknemers wordt het maar niet rustig in de Betuwe. Woensdagochtend raakten twee ex-werknemers gewond na een brandstichting bij een vrijstaande woning in Hedel.

Er is het afgelopen jaar een tiental dreig-smsjes aan de directeur William de Groot, van De Groot Fresh Group, gestuurd. In Kerkdriel zijn woningen beschoten en in brand gezet, er zijn handgranaten neergelegd bij panden, en er ontploften vuurwerkbommen in Breda, Hintham en Rosmalen. Doelwit waren steeds directeur William de Groot (of familie) en (ex)werknemers van het bedrijf. Ook werd er een gefingeerde rouwkaart bezorgd.

Bij het bedrijf werken zo’n 130 mensen, waarvan de vestiging in Hedel, pal naast de A2 de bekendste is.

Meer incidenten

De dreigementen zijn begonnen in mei 2019. Op 21 mei 2019 is er in een fruitcontainer die werd uitgeladen in Hedel 400 kilo cocaïne gevonden. Er was in de buurt ook een verdachte auto gesignaleerd. Maar er waren al veel meer incidenten rond het bedrijf. Op 7 juni 2018 is er op het terrein cocaïne gevonden in een container met bananen, terwijl er een verdacht persoon in de buurt was. In mei 2017 werd er twaalf kilo cocaïne gevonden. In maart van 2018 hield de politie vier mannen aan die in een auto rond het bedrijf hingen. Ze bleken geld en een vuurwapen bij zich te hebben. De Groot Fresh Group hanteert inmiddels een vast protocol voor het uitpakken van containers en heeft ook veiligheidsmaatregelen getroffen.

Politie

Vanaf mei 2019 zijn er op de telefoon van De Groot zeer bedreigende sms’jes binnengekomen die waren verzonden van anonieme prepaid telefoontjes. Er is onder meer gedreigd met liquidatie van een willekeurige werknemer als er door directeur De Groot geen 1,2 miljoen euro werd betaald. Hij mocht de politie er niet bijhalen van de afpersers. De Groot kwam via de burgemeester toch in contact met de politie.

Een onderzoek van de regionale recherche leidde naar een aantal verdachten, en ook naar zendmasten die de sms’jes hadden verwerkt. In september 2019 begonnen twee verdachten aan een maandenlange voorlopige hechtenis. De twee wilden over de bedreigingen niets verklaren. Dit jaar kwamen ze op vrije voeten omdat er nog geen zicht is op een einde van de zaak en het bewijs mager is. (tekst gaat verder onder reclame)

Kinderkamer

In november werd er een handgranaat gevonden bij een woning. En justitie bleek per abuis een namenlijst van werknemers van De Groot in het strafdossier te hebben gevoegd. Die had De Groot op verzoek van de politie overgedragen ten behoeve van het onderzoek.

Dat najaar van 2019 kreeg de Groot de volgende berichten. Op 30 augustus:

BESTE WILLIAM. WE ZULLEN JE HARD STRAFFEN JIJ JE FAM EN JE MEDEWERKERS ZOALS IK AL ZEI ZE BEWAKEN jullie niet eeuwig

Op 6 november 2019:

ZOALS JE ZAG HEBBEN WE ALLE ADRESSEN ALLES SUKKELS DIE OOIT VOOR JOU GEWERKT HEBBEN. DE VOLGENDE KEER LIGT IE ZONDER PIN IN DIE KINDERKAMER. NIEMAND KAN JULLIE HELPEN! JE GAAT ALLES BETALEN ECHT ALLES. LET MAAR OP”.

Op 13 januari 2020 werd bij een appartementencomplex in Kerkdriel een handgranaat gevonden. In dat gebouw woont een familielid van De Groot. Op 11 februari 2020 ontving De Groot om 00.06 een sms-bericht met de tekst:

Beste William, Als wij aan het einde van deze maand ons geld niet hebben betaal jij de handel terug met 10 levens.

Contanten

De Groot is in contact getreden met de afpersers. In het najaar van 2019 verstuurde hij onder meer het volgende sms-bericht:

Kom op nou hoe houdt dit op!!

De Groot heeft op 29 mei 2019 anderhalve ton in contanten in een niet afgesloten auto gelegd. Hij had erover contact met een persoon die zou bemiddelen. Maar die persoon haalde dat geld niet uit de auto omdat hij dacht ‘hier klopt iets niet’, mogelijk verwijzend naar de mogelijke aanwezigheid van politie in de buurt.

400 kilo cocaïne

Hoe de afpersing nu te maken heeft met de in beslag genomen 400 kilo van mei 2019 is niet helemaal duidelijk. Het bedrag van 1,2 miljoen dat is genoemd voldoet bij lange na niet aan een schadeloosstelling voor 400 kilo cocaïne. Dat zou eerder rond de 10 miljoen kunnen liggen. De Groot zegt geen idee te hebben waar de eis van 1,2 miljoen op is gebaseerd. In één van de verhoren vragen rechercheurs aan de broer van De Groot:

De tekst van de SMS wekt de indruk dat William cq het bedrijf iets niet hebben gedaan wat de tegenpartij verwacht heeft en dit wekt de indruk dat hij meer weet over de tegenpartij.

V: Wat weet jij over de tegenpartij?

De broers De Groot hebben geen idee. Ook vragen de rechercheurs waarom de directeur en zijn broer, die in de bedrijfsuitvoering ver weg staan van het lossen van containers, zouden worden aangesproken op cocaïnehandel.

Er zit nog één verdachte vast in verband met plaatsen van een handgranaat in Kerkdriel. Volgend jaar zijn er weer zittingen in de twee rechtszaken. De rest van de verdachten is op vrije voeten.

