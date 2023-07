Geen 30 jaar en tbs, maar levenslang voor moorden bij zorgboerderij

Connect on Linked in

De rechtbank Rotterdam heeft vrijdag een levenslange gevangenisstraf opgelegd aan John S. (39) voor de moorden op een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam. Ook is hij veroordeeld voor de moord op een schoenmaker in Vlissingen. Het OM had 30 jaar cel en tbs geëist.

(Beeld: JBMedia)

S. schoot op 4 mei 2022 in Vlissingen schoenmaker Johan Quist (60) dood ‘om zijn wapen te testen’ en twee dagen later doodde hij een cliënte (16) en een begeleidster (34) van een zorgboerderij in Alblasserdam. Twee andere mensen raakten zwaargewond.

John S. wordt veroordeeld voor drie moorden, twee pogingen tot moord, twee bedreigingen en vuurwapenbezit. S. is volgens de rechtbank niet volledig ontoerekeningsvatbaar, maar slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar.

Liquidaties

De rechtbank vergelijkt de vijf moordaanslagen met (pogingen tot) liquidaties of afrekeningen.

‘Het geweld en de koelbloedigheid zijn angstaanjagend. Met deze gruwelijke en zinloze daden brengt de verdachte kolossaal leed toe aan velen. Drie mensen zijn er niet meer. Hun levens zijn voorbij. De nabestaanden die zij achterlaten hebben zeer veel verdriet. Uit hun verklaringen op de zitting blijkt dat dat verdriet niet te overzien is. Daarbij komt de jonge tot zeer jonge leeftijd van de meeste slachtoffers, de beperkingen bij een aantal van hen en het decor van de meeste van de daden: een zorgboerderij.’

Enige passende straf

Volgens de rechtbank kan met 30 jaar cel en tbs geen veilige terugkeer in de samenleving worden gegarandeerd en is levenslang de enige passende straf in deze zaak.

S. moet daarnaast een bedrag van ongeveer 550.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan slachtoffers en nabestaanden.

Zie ook:

Verdachte dubbelmoord schreef e-mail aan RTL