‘Verdachte moordmakelaar overgeleverd uit Spanje’

Connect on Linked in

De van voorbereidingen voor moord en drugshandel verdachte Janely “El Chapo” C. is maandag door Spanje overgeleverd aan Nederland, zo meldt RTV Oost. Voor de rechtbank in Almelo is tien jaar tegen hem geëist. De man werd in Marbella opgespoord.

Satudarah

Janely C. wordt verdacht van drugshandel en van het voorbereiden van liquidaties op leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Hij verdacht leden van de motorclub ervan informatie aan de politie te hebben doorgegeven over een pand waar de politie een inval deed wegens drugshandel.

Op afgeluisterde gesprekken hoorde de recherche hem in Duitsland onderhandelen (‘ich muss pang pang’) over de aanschaf van wapens en explosieven. De recherche kon live meekijken met chats in het programma Ironchat omdat die waren gekraakt. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in de zaak van C.. Tegen andere verdachten is tot acht jaar cel geëist.

Simo D.

Justitie ziet Janely C. als lid van de “Goliath-bende” van Simo D., die in Duitsland een celstraf uitzit voor drugshandel. D. moet zich daarna in Nederland verantwoorden voor de rechter omdat hij volgens het Openbaar Ministerie meerdere moordopdrachten heeft gegeven. Janely C. zou dan één van zijn moordmakelaars zijn geweest. C. is de zwager van Simo D..

In een andere zaak zijn twee broers veroordeeld tot 25 en 10,7 jaar cel voor moordaanslagen die ze in opdracht van Simo D. zouden hebben gepleegd.