Gratie voor tot levenslang veroordeelde viervoudig moordenaar (UPDATE)

De viervoudig moordenaar en tot levenslang veroordeelde Loi Wah C. (62) heeft afgelopen week gratie gekregen van minister Sander Dekker van rechtsbescherming. C. kreeg alleen gratie op voorwaarde dat hij Nederland direct zou verlaten. Hij is donderdag vertrokken naar zijn geboorteplaats Hongkong. Eerder werden zes gratieverzoeken van hem afgewezen.

Loi Wah C. vermoordde in 1987 op de Statensingel in Rotterdam vier leden van het Chinese gezin Tang: een 34-jarige vader, 32-jarige moeder, 5-jarig meisje en een zes weken oude baby. Hij stak de man en vrouw met 52 en 41 messteken dood. Het dochtertje sneed hij de keel door en de baby stak hij ook dood.

‘Roofmoord’

In 1989 werd hij veroordeeld tot levenslang. Het motief zou een roofmoord zijn geweest, maar veel is onduidelijk gebleven. C. werkte als kok bij het gezinshoofd, die eigenaar was van een afhaalrestaurant. C. was waarschijnlijk uit op geld. Hij had financiële problemen omdat hij gokverslaafd was.

Resocialisatie

Het gerechtshof in Den Haag gaf vorig jaar een positief advies over het zesde gratieverzoek, maar minister Dekker wees dat verzoek in juli 2020 af. Loi Wah C. werd ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Het rapport werd bij het gratieverzoek gevoegd.

In 2014 besloot de rechter dat C. in aanmerking moest komen voor resocialisatie. Dat leidde tot begeleide en onbegeleide verloven. C. ging de afgelopen jaren maandelijks op onbegeleid verlof.

Tweede keer gratie

Het is de tweede keer sinds 1986 dat er gratie is verleend aan een tot levenslang veroordeelde in Nederland. In januari dit jaar verleende minister Dekker “met tegenzin” gratie aan de tot levenslang veroordeelde Turkse crimineel Cevdet Yilmaz, alias Ted de Turk. De juridische mogelijkheden om gratie af te wijzen waren uitgeput, volgens Dekker.

Yilmaz schoot in 1983 in café ’t Koetsiertje in Delft zes mensen dood. Vier cafébezoekers raakten zwaargewond. Yılmaz kreeg levenslang en tbs, maar woont sinds 2014 onder toezicht buiten de kliniek.

