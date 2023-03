Piet S. (66) ontkent wereldwijde drugshandel bij start megaproces Taxus

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Den Haag is maandag de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak Taxus rondom Hagenaar Piet S. (66) en 34 medeverdachten. Het Openbaar Ministerie heeft 55 zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van het dossier dat ruim 70.000 pagina’s beslaat.

De Haagse “godfather” Piet S. is volgens het OM de leider van een criminele organisatie die zich bezighield met onder meer wereldwijde drugshandel, witwassen, geweld, afpersing en wapenbezit. Volgens justitie hield S. zich niet alleen bezig met grootschalige cocaïnehandel, maar verhandelde zijn criminele organisatie ook wiet, heroïne, synthetische drugs en de grondstoffen daarvoor.

‘Bemiddelaar’

Voor de rechtbank in Den Haag ontkende Piet S. maandag dat hij betrokken is geweest bij grootschalige drugshandel. Hij noemt zichzelf een bemiddelaar die conflicten tussen criminele groeperingen oploste. Doordat hij al zo’n 40 jaar meeliep in de onderwereld had hij een reputatie opgebouwd. ‘Ik denk dat ik een goede naam had’, aldus S. ‘Als je correct bent, krijg je die vanzelf. Dat heeft ook met betrouwbaarheid te maken.’

Zo bemiddelde S. als er trammelant was over ‘een betaling die niet goed liep’. Voor dat bemiddelen ontving hij contante bedragen van soms wel 50.000 euro. S. vertelde verder juist klaar te zijn met het criminele milieu en had het wel gezien in de bajes, waarin hij regelmatig vertoefde.

Witwassen

Volgens het OM werd het geld dat de criminele organisatie van Piet S. verdiende witgewassen via een constructie van bedrijfjes. Met de misdaadwinsten zou geïnvesteerd zijn in luxe auto’s, dure merkhorloges, zonnebankstudio’s en onroerend goed in Nederland en Spanje.

TCI

Onderzoek Taxus startte in november 2016 met als doel het criminele netwerk rond Piet S. in kaart te brengen. Bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) waren tientallen berichten binnengekomen dat S. zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel en juist weer een flinke klapper had gemaakt. ‘Hij heeft zoveel geld verdiend, dat hij het momenteel niet kwijt kan’, luidde een van de berichten.

Veel groter



Het criminele netwerk van Piet S. bleek volgens justitie veel groter dan bij aanvang van het onderzoek werd vermoed. Ook schermden de verdachten hun criminele activiteiten goed af en waren ze daarin zeer gedisciplineerd. In het onderzoek zijn daarom veel bijzondere opsporingsmiddelen ingezet. Zo werd vertrouwelijke communicatie opgenomen, zijn verdachten gevolgd en werd er samengewerkt met andere landen. Vooral Spanje speelde daarin een belangrijke rol.

55 zittingsdagen



Na bijna vier jaar, op 16 september 2020, is het onderzoek ‘geklapt’ en zijn achttien verdachten aangehouden. Het dossier Taxus beslaat meer dan 70.000 pagina’s. Voor de behandeling heeft de rechtbank in Den Haag vier maanden lang drie dagen per week uitgetrokken. Het gaat in totaal om 55 zittingsdagen.

Planning

In maart wordt met de verdachten de verdenking van drugshandel besproken. In april gaat het over witwassen. Begin mei komen de andere strafbare feiten aan de orde, zoals het dreigen met en toepassen van geweld, afpersing, wapenbezit en het illegaal aanbieden van online gokken.

Het Openbaar Ministerie spreekt op 22, 23, 25 en 26 mei het requisitoir uit en komt dan met de strafeisen. In juni komen de advocaten van de verdachten aan het woord. De rechtbank doet naar verwachting in het najaar uitspraak.

