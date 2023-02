Haagse politie houdt actie tegen rivaliserende jeugdbendes

Connect on Linked in

In een onderzoek naar gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen heeft de politie dinsdag in Den Haag zes jongeren aangehouden. Bij doorzoekingen van woningen zijn onder meer drugs, telefoons en gestolen goederen in beslag genomen. De verdachte mannen en vrouwen zijn in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar.

(beeld uit archief)

Geen wapens

Zij zitten allen in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Elf woonhuizen en bijbehorende kelderboxen in Den Haag zijn doorzocht. De politie meldt niet dat er bij de actie wapens zijn gevonden. De groepen hitsen elkaar geregeld op in video’s en gaan elkaar te lijf met allerlei soorten messen.

Gezinnen

De recherche doet met een team van ruim twintig rechercheurs onderzoek naar gewelddadige confrontaties tussen groepen jongeren uit de regio Den Haag, en ook uit Delft en Zoetermeer. Er zijn de afgelopen jaren verschillende ernstige steekpartijen geweest. Volgens de politie neemt het geweld toe.

In augustus was er in de regio Den Haag een vergelijkbare actie van de politie. Toen werden vier jongeren opgepakt.

Behalve de politie zijn ook andere instanties bezig met de aanpak van het geweld onder de jeugd. Ook wordt geprobeerd in de gezinnen van de daders waar nodig hulp te bieden.

In Den Haag staken minderjarigen vorige maand een snackbarhouder dood.

