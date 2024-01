‘Ihattaren vervolgd voor mishandeling en poging uitlokking bedreiging’

Connect on Linked in

Profvoetballer Mohamed Ihattaren wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari 2023. Daarnaast zal hij ook worden aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van bedreiging op 7 oktober 2022. Dat bevestigen ingewijden aan het ANP.

Het Openbaar Ministerie kan alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

Slavia Praag

De ex-speler van PSV en Ajax staat sinds december onder contract bij Slavia Praag. Een transfer naar het Turkse Samsunspor ging op het laatste moment niet door. Volgens Samsunspor stelde Ihattaren ‘onaanvaardbare’ aanvullende eisen.

Arrestaties

Mohamed Ihattaren werd op 12 februari dit jaar op zijn verjaardag aangehouden na een conflict in de ‘relationele sfeer’. Ook werd zijn woning in Vleuten doorzocht. Ihattaren wordt verdacht van de mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij werd verhoord en na enkele dagen voorlopig op vrije voeten gesteld, maar blijft wel verdachte. Nu blijkt dus dat het OM hem ook wil gaan vervolgen voor de mishandeling.

In november 2022 werd de voetballer gearresteerd wegens een bedreiging. Dat gebeurde bij een huis in Utrecht waar hij op dat moment aanwezig was. Deze poging tot uitlokking van bedreiging vond op 7 oktober 2022 plaats en justitie vervolgt hem ook voor deze zaak.

Bedreigingen

Ihattaren stond sinds de zomer van 2021 onder contract bij Juventus, maar speelde nooit een wedstrijd voor de Italiaanse club. In 2022 werd hij gehuurd door Ajax maar de Amsterdamse club besloot om hem niet over te nemen. Eerder werd al duidelijk dat Ihattaren bij Ajax ontbrak vanwege bedreigingen en intimidaties die niet uit de hoek van fans zouden komen.

Criminele milieu

De speler slaagde er niet in om zich de afgelopen jaren te ontworstelen aan problemen in zijn omgeving. In de zomer van 2022 waren er liefdesperikelen en problemen met mensen uit het criminele milieu. Daarnaast werd zijn auto in brand gestoken. Ook zou hij contacten hebben gehad met mensen uit de hoek van verdachten in het Marengo-proces.