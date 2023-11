Connect on Linked in

Een van de verdachten in de zaak van de moord op Peter R. de Vries heeft de naam ‘Taghi’ laten vallen, in een door de politie afgeluisterd gesprek. Dit bleek donderdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak. ‘Die klootzak die het hele … georganiseerd heeft.’

Beeld: Nadat Peter R. de Vries in Amsterdam was neergeschoten, werd hij gefilmd.

Gesprek

Het gaat over een afgeluisterd gesprek tussen verdachte Erickson O. en een huisgenoot. O. wordt ervan verdacht een filmpje te hebben gemaakt van de op 6 juli 2021 neergeschoten De Vries.

O. zat volgens justitie rond de moordaanslag op de misdaadverslaggever in de McDonald’s, samen met een tweede verdachte. Zij verlieten samen het fast food-restaurant, om met hun smartphones filmpjes te maken van de zwaargewonde De Vries, die net was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat.

Erickson O. wordt er door het OM ook van verdacht De Vries voor zijn dood te hebben geobserveerd.

Verhoor

De officier van justitie vertelde in de rechtszaal hoe het afluisteren verliep en wat er werd gezegd. Dit was nadat Erickson O. was ontboden voor een verhoor, maar hiervoor niet kwam opdagen. Daarop werd op 13 januari een zogenaamde ‘ontbiedingsbrief’ op zijn deur geplakt.

Daarop stond dat hij zich de volgende dag moest melden. Op de avond van 13 januari werd een gesprek tussen O. en zijn huisgenoot afgeluisterd. Dit was rond kwart voor elf ’s avonds. Hij zei toen, citeerde de officier van justitie vandaag:

‘Ze willen weten of ik met die Taghi praat. Ik kan me niet eens herinneren wat.’

Zijn huisgenoot vraagt dan: ‘Met wie?’

Erickson O.: ‘Die klootzak die het hele … georganiseerd heeft.’

Volgens zijn advocaat Vito Shukrula is alles wat zijn cliënt heeft gezegd ‘roddel en achterklap’, tekent het AD op vanuit de rechtszaal. Hij wijst erop dat kort na de aanslag op Peter R. de Vries de naam van Taghi als opdrachtgever al rondging in de media: ‘Cliënt heeft dat ook voorbij zien komen en daarom zegt hij dit over meneer Taghi. Als je de gemiddelde Nederlandse burger op straat aanspreekt en vraagt wie er achter de moord op Peter R. De Vries zit, zullen ze ook de naam van Taghi noemen. Maar dat betekent nog niet dat het ook echt zo is.’

Groep

Het is inderdaad niet duidelijk of dit gesprek ging over Ridouan Taghi, die geen verdachte is in deze zaak, of wellicht een familielid van hem. Wel is een deel van de groep die vandaag terechtstaat, ook verdacht van de mishandeling van de ex-zwager van Taghi, in mei 2021, in Nieuwegein. Ook Erickson O. werd daarmee in verband gebracht.

Volgens de recherche hebben de moordverdachten in de zaak van De Vries ‘in nauwe samenwerking en wisselende samenstelling’ een belangrijke rol gespeeld bij ‘meerdere pogingen de ex-zwager van Taghi zwaar te mishandelen, dan wel te doden’.

Het zou daarbij gaan om Kamil E., de Poolse chauffeur die de vluchtauto bestuurde na de moord op De Vries, Taghi’s neef Jaouad F., Erickson O. zelf en de veroordeelde wapenhandelaar Divainy K. Het geweld zou zijn aangestuurd door moordmakelaar Krystian M.