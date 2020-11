‘Officier van justitie op dodenlijst’

Connect on Linked in

Volgens NRC Handelsblad heeft de Rotterdamse politie deze zomer informatie gekregen over een ‘dodenlijst’ in het criminele milieu met achttien namen, waarop ook een officier van justitie zou figureren. Een van de personen op die lijst is in mei vermoord: Rotterdammer Ebrahim“Ibo” Azaim (25) op 10 mei van dit jaar. Een getuige in dat onderzoek gaf aan de politie informatie over de lijst.

100 miljoen

Volgens de NRC blijkt uit dit jaar gekraakte EncroChat-berichten dat Azaim wist dat hij ernstig werd bedreigd. In september schreef De Telegraaf dat hij werd gewaarschuwd door mensen in zijn omgeving. De getuige in de moordzaak gaf volgens NRC aan zelf ernstig te worden bedreigd, net als Azaim.

De krant schrijft dat een man van Iraanse afkomst “Ali” 100 miljoen euro aan drugsgeld van de groep van Roger “Piet Costa” P. zou hebben verduisterd. Ali zou begin dit jaar zijn ontvoerd waarna 50 miljoen zijn teruggegeven. Daarop zou Ali de dodenlijst hebben opgesteld: met allemaal namen van mensen uit het netwerk van Piet Costa.

Volgens de NRC had de officier van justitie een onderzoek geleid naar de opstellers van de dodenlijst.

Martelcontainers

Roger P. zit sinds het voorjaar in voorlopige hechtenis op verdenking van het organiseren van enkele cocaïnetransporten, net als een medeverdachte. In het criminele milieu doen al geruime tijd verhalen de ronde over een conflict tussen de groep van Roger P. en een Rotterdamse man van Iraanse komaf. Verschillende bronnen meldden aan Crimesite dat deze Ali voorheen werkte in het netwerk van Roger P.. Dat netwerk haalde jarenlang op grote schaal cocaïne naar binnen via Rotterdam en Antwerpen.

De officier van justitie deed volgens NRC onderzoek naar Ali. Maar dus ook naar Roger “Piet Costa” P.. Waarom hij of zij op de lijst kwam te staan is niet duidelijk.

Azaim was een vertrouweling van Piet Costa. Na zijn dood zouden anderen een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro in veiligheid hebben gesteld dat door Azaim werd beheerd. Opvallend is dat de politie deze geldtransporten kennelijk niet in beslag heeft genomen, ondanks dat veel communicatie op EncroChat werd afgeluisterd.

Een groep andere Nederlandse criminelen zou zich inmiddels bij Ali hebben aangesloten. Een beschieting en een intimidatie met een handgranaat van een man in Breda zou door deze groep zijn uitgevoerd.

Momenteel zijn er grote spanningen tussen beide groepen, zo zeggen bronnen in het criminele milieu.

In reactie op het conflict met Ali zou groep van Roger P. vanaf het begin van dit jaar zijn bezig geweest een “detentiecentrum” op te zetten. Door de hack van EncroChat wist de politie de groep rond deze “martelcontainers” aan te houden. Op 4 december is er weer een zitting in die zaak.