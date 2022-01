‘In Belgisch onderzoek valt de naam van de verdwenen Naima Jillal’

Connect on Linked in

In een groot Belgische drugsonderzoek blijkt in een chat op Sky ECC dat een gebruiker onder de naam van “El Pres” bij gebruiker “Tito” heeft geïnformeerd naar een Volkswagen Polo. Volgens de Franstalige Belgische zender RTBF denken de Belgische en de Nederlandse politie dat achter El Pres de Nederlander Jos L. (30) schuilgaat en achter Tito een man D. L.. Deze D. L. is afkomstig uit Luik en is aangehouden in een groot onderzoek van de Belgische politie naar cocaïnehandel. In de Volkswagen Polo zou de verdwenen Nederlandse Naima Jillal zijn vervoerd, zo zou volgens de RTBF de politie vermoeden.

Sartell

Naima Jillal is op 20 oktober 2019 voor het laatst gezien aan de Zuidas in Amsterdam. Ze is daar in een Volkswagen Polo gestapt en met onbekende bestemming vertrokken. Bij de Nederlandse politie en justitie loopt een onderzoek naar deze verdwijning. Op het Sky ECC-netwerk hebben onder gebruikers foto’s gecirculeerd waaruit zou zijn op te maken dat Jillal niet meer in leven is. Jillal was zelf verdachte van grootschalige import van cocaïne en figureert onder meer in het onderzoek Sartell naar Roger “Piet Costa” P. dat momenteel bij de rechtbank gaande is.

Een zoektocht in een Antwerpse loods leverde wel wat sporen op maar niet van het lichaam van Jillal.

Luik

Op 18 oktober van 2021 was er in België een grote actie van de politie toen een reeks verdachten van Belgische en Albanese komaf werd gearresteerd in de regio Luik. Daarbij werd ook een aantal opslagplaatsen en laboratoria voor de productie van cocaïne ontdekt.

In het onderzoek maakt de Belgische politie gebruik van chats die zijn gevoerd via het netwerk van Sky ECC. Een chatgesprek van eind april 2020 heeft de aandacht van de Belgische federale politie getrokken. In dat gesprek informeert de alias El Pres naar de locatie van een ‘Polo’. Tito antwoordt dat de Polo in stukken is gesneden, gesloopt en tot schroot verwerkt ‘zoals u al zes maanden geleden zei’.

De verwijzing naar deze periode van zes maanden vindt de recherche interessant, want zes maanden voordat deze chat werd gevoerd was Jillal in Amsterdam verdwenen.

El Pres

El Pres komt naar voren als een van de gebruikers van pgp-telefoons in een onderzoek naar importen van cocaïne in de Antwerpse haven. De Federale Gerechtelijke Politie daar vermoedt dat El Pres één van de aliassen is van Jos L.. Hij wordt momenteel internationaal gezocht, onder meer omdat hij verdachte is in dat cocaïneonderzoek in de Antwerpse haven.

De advocaat van Jos L. is Guy Weski. Hij zegt niet in staat te zijn op dit soort berichten te kunnen reageren. Weski:

Ik ken de Belgische stukken en die Sky ECC-berichten niet. Ik kan dus ook helemaal geen uitspraak doen over het waarheidsgehalte en ik kan ook niet de bewering dat mijn cliënt El Pres zou zijn toetsen. Hij ontkent overigens betrokkenheid bij de zaak van de verdwijning. In december heb ik naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf gevraagd aan de officier van justitie of hij in Nederland verdachte is in de zaak Jillal. Dat was niet het geval.

De naam van Naima Jillal is ook in verband gebracht met smokkel via het Betuwse fruitbedrijf De Groot.