Nederlander voortvluchtig in onderzoek naar gewelddadige uithaling coke in Antwerpen

De Nederlander Jos “Bolle” L. (30) is één van de voortvluchtige verdachten in een onderzoek naar smokkel en uithalen van cocaïne en zware mishandeling van een brandwacht in de haven van Antwerpen. Dat meldt De Telegraaf op basis van documenten uit dossier over het Europese aanhoudingsbevel dat tegen L. is uitgevaardigd. Eerder was al bekend geworden dat er vorige maand twintig verdachten in dat onderzoek waren opgepakt en dat er in België nog vier onbekende, onder meer Nederlandse verdachten, werden gezocht.

Guayaquil

De verdenking is dat de groep grootschalig in cocaïne heeft gehandeld.

Het onderzoek naar het mishandelen van de brandwacht is begonnen toen op 25 augustus 2020 een brandwacht van een havenbedrijf op kaai 206 in de Antwerpse haven door meerdere verdachten gewelddadig werd overmeesterd. De man kon ontkomen door in het water van het dok te springen en zich te verstoppen achter aan containerschip. In een container, afkomstig uit Guayaquil in Ecuador, werd door de douane een partij van 476 kilo cocaïne ontdekt.

El Presidente

Uit stukken van de Antwerpse politie over de zaak die Crimesite heeft ingezien blijkt dat de groep contact had met verschillende corrupte havenmedewerkers. In chats die met de pgp-app Sky-ECC zijn verstuurd valt onder meer te lezen hoe havenwerkers en ambtenaren uit de haven overleggen met drugshandelaren. Eén van hen is volgens de Antwerpse federale politie Jos L. die de Sky-naam El Presidente zou hebben. Een beveiligingsmedewerker die rondjes maakte op het haventerrein beschrijft in een bericht hoe de mishandelde brandwacht kennelijk op de verkeerde plek stond en daar niet weg ging, zodat de uithalers van cocaïne op die plek niet op het terrein konden werken. Maar die moesten daar toch zijn omdat ze een container moesten leeghalen.

“Secu”

Het toestel dat volgens de politie berichten van Jos L. verstuurde schreef voor de mishandeling het volgende aan deze “Secu”:

Als u straks naar hem toe kan rijden en even babbelen kijken of u hem daar weg krijgt dan is het top Mannen ik was er langs gereden en hem zei dat ie moest blijven staan. (…) Als ik hem wegstuur gaat hij en ik problemen krijgen. Maar stuur die weg. (…) AK’s ook binnen schieten alles plat dus geen fouten secu Ik kom niet meer langs dan Jawel rondes doen u ziet niks

Iets later vindt er op de kaai de mishandeling plaats van de brandwacht. De uithalers slijpen een container open maar laten 476 kilo cocaïne achter. Mogelijk hebben ze een deel van de zending mee weten te nemen. In november zijn er verdachten in het onderzoek aangehouden.

Brazilië

Een dag voor de mishandeling had volgens de Belgische politie Jos L. bij een contact geïnformeerd met de vraag of die een “secu” kon regelen op een bepaalde kaai. Er kwam een bak van hem aan en als het contact een secu kon regelen op een bepaalde kaai konden ze de bak ‘samen doen’.

Volgens het dossier van de federale politie was de groep ook bezig met een import van cocaïne in de Antwerpse haven rond 9 september uit Brazilië. Die zat verstopt in een zware machine.

Jillal

Jos L. wordt er in Nederland van verdacht betrokken te zijn geweest bij de verdwijning van Naima Jillal, de Nederlands-Marokkaanse die betrokken zou zijn geweest bij meerdere grootschalige transporten van cocaïne. Er is daarover in het onderzoeksdosier naar drugshandel door Roger “Piet Costa” P. anonieme informatie binnengekomen van de criminele inlichtingendienst van de politie. Jillal verdween in 2019 spoorloos toen ze in de VW Polo stapte die vertrok van de Amsterdamse Zuidas. In een loods in Antwerpen is aan het begin van de zomer vergeefs naar haar lichaam gezocht.

Langere tijd zou de uit Breda afkomstige Jos L. in Dubai hebben verbleven, De Telegraaf meldt donderdag dat hij zich nu in Turkije zou schuilhouden.

