In Belgische rechtszaak over foltering Nederlander treden gruwelijke details aan de dag

Twee Antwerpenaars hadden volgens de Belgische justitie een centrale rol in de foltering van een Nederlander die in 2023 zwaargewond werd gevonden in Poppel (B). Twee verdachten zouden via een livestream de foltering online vanuit Spanje hebben aangestuurd. Volgens de Gazet van Antwerpen staan ze vanaf woensdag voor de rechtbank in Turnhout.

Oorlellen doorgeknipt

Op donderdag 23 februari 2023 ontdekken gemeentearbeiders op een bosweg in Poppel (Ravels) een strompelende zwaar toegetakelde man. Hij onder het bloed, heeft brandwonden over zijn hele lichaam en mist een vinger. In zijn jaszak zaten twee stukken van een vinger.

In het ziekenhuis blijkt dat de man in zijn benen messteken gekregen heeft en dat er ook op zijn rug vleeswonden zijn. Zijn oorlellen zijn doorgeknipt.

Het slachtoffer is de dan 37-jarige Henri W. te zijn, een Nederlander uit Heumen bij Nijmegen. Hij is ontvoerd in Eindhoven. Als de politie tien dagen later een loods in Wilrijk binnengaan vinden ze er nog een vingerkootje.

W. was een loopjongen die pakketten met drugs heen en weer moest brengen voor opdrachtgevers.

Jonge daders

De verdachte uitvoerders blijken achteraf jong te zijn geweest. Ze opereerden op een onhandige manier en daardoor werden ze ook snel gearresteerd. Een bestelbus die ze gebruikten had een van hen zelf met zijn eigen identiteitskaart en rijbewijs gehuurd. Een andere reed naar Eindhoven in zijn eigen auto met eigen kenteken op naam.

De man die in de loods de leiding zou hebben gehad werd in Hongarije aangehouden. In het onderzoek is ook een Surinamer opgepakt.

Opdrachtgevers

Aan de hand van onderzoek naar de gsm’s van de ontvoerders, zendmastonderzoek, camerabeelden en hun verklaringen komen ook de opdrachtgevers in beeld.

Ook is er een gruwelijk filmpje van dertien minuten lang ontdekt door de recherche. Het is een fragment van een videogesprek waarin de marteling van de Nederlander te zien is. Bijvoorbeeld het moment waarop zijn vinger wordt afgehakt.

‘Tsjak’

Op de beelden zijn ook Yersen V. (37) uit Mortsel en Jonas W. (24) uit Duffel te zien. Ze zitten in Spanje sturen de folteraars aan. Yersen V. toont zich enthousiast en roept ‘Knip die vinger af, komaan. Tsjak tsjak tsjak, pak zijn schrijfhand’.

Uiteindelijk lukt dat pas met hamer beitel. ‘Ja, een hamer en een beitel, nog beter! Ja, op die (sic) vingerkootje’, roep V.. Ook zegt hij: ‘steel van mij, zie wat er gebeurt’.

Folterman

Het slachtoffer heeft verklaard dat hem werd gezegd dat speciaal voor hem ‘een folterman’ werd opgetrommeld: ‘Een andere man heeft mijn vinger geamputeerd, hij was speciaal daarvoor gekomen, je merkte dat het de eerste keer was dat hij zoiets deed, maar het ergste is dat hij er plezier in leek te hebben.’ De Belgsiche politie heeft deze man geïdentificeerd als Raf D.K. uit Lier (B).

Niet gemeld

Voilgens de Gazet van Antwerpen heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in Antwerpen vorig jaar negen onderzoeken over ontvoeringen in het criminele milieu onder handen gehad. In 2022 waren dat er maar drie.

De FGP denkt dat er flink aantal gewelddadige ontvoeringen niet wordt gemeld omdat slachtoffers zelden aangifte willen doen.

Firdaous

In het onderzoek naar de foltering van Henri W. komen veertien verdachten voor de rechtbank in Turnhout.

In Mechelen loopt ook een onderzoek naar Jonas W. en Yersen V.. Dat handelt over cocaïnesmokkel, een ontvoering en een mislukte ontvoering.

Ook in het onderzoek naar de moord op het 11-jarige meisje Firdaous in Merksem komen W. en V. in beeld. In dat (lopende) onderzoek zijn een Nederlandse man en vrouw gearresteerd.

Yersen V. heeft tot nu toe op geen enkele vraag antwoord gegeven. Ook Jonas W. heeft zich tot nu toe zwijgzaam getoond.