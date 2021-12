In hoger beroep 9,5 jaar cel voor diamantenroof Schiphol

Connect on Linked in

Een 47-jarige voormalige KLM-medewerker uit Amsterdam, een 57-jarige man uit Nieuwegein en een 47-jarige man uit Almere zijn vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor een grote diamantenroof op Schiphol in 2005 en een eerdere poging. Een vierde verdachte, een 57-jarige man uit Amsterdam, is veroordeeld tot 43 maanden cel.

Het gerechtshof Amsterdam acht ten aanzien van de eerste twee mannen bewezen dat zij betrokken waren bij een diamantroof op de luchthaven Schiphol op 25 februari 2005 en bij een eerdere poging daartoe op 10 februari 2005. De derde man is veroordeeld voor de betrokkenheid bij de diamantroof en voor het bezit van een vuurwapen, munitie en explosieven. Voor de vierde man geldt dat hij betrokken was bij de poging in februari 2005.

Groot deel buit spoorloos

De diamantroof deed destijds veel stof opwaaien. De overvallers wisten tot twee keer toe in een periode van twee weken, in het bezit van vuurwapens, op het afgesloten en beveiligde deel van Schiphol te komen. Bij de geslaagde roof maakten zij diamanten buit ter waarde van ruim 72 miljoen Amerikaanse dollar; een deel van de buit ter waarde van ruim 43 miljoen Amerikaanse dollar is nog altijd spoorloos.

Onderzoek heropend

Het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee leidde eind 2005 en begin 2006 wel tot de aanhouding van een aantal verdachten, maar er was te weinig bewijs om hen te vervolgen. In 2013 is het onderzoek, na een nieuwe aanwijzing, opnieuw opgepakt. Naast de verdachten uit 2005 kwamen ook enkele nieuwe verdachten in beeld, onder wie de KLM-medewerker. Op deze verdachte is vervolgens een langdurig undercovertraject ingezet. Tegenover de undercoveragenten deed hij uitlatingen over zijn eigen betrokkenheid en de betrokkenheid van medeverdachten.

Hogere straffen

De straffen die het gerechtshof heeft opgelegd zijn hoger dan de straffen die de rechtbank oplegde (respectievelijk 7, 6 en 5 jaar en 42 maanden) en ook dan het Openbaar Ministerie vorderde (respectievelijk 8,5 en 7 jaar, 55 maanden en 40 maanden). Het gerechtshof is van oordeel dat het hier gaat om een zeer ernstige en uitzonderlijke overval en poging daartoe. De overval had een grote impact op de maatschappij en de slachtoffers. Er is planmatig gehandeld en de overval kon niet plaatsvinden zonder hulp ‘van binnenuit’.

Het gerechtshof sprak twee andere mannen, onder wie een tweede KLM-medewerker, vrij van betrokkenheid bij de roof en de poging daartoe. De rechtbank deed dit eerder ook al.