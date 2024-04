Italiaanse hoofdaanklager: Italiaanse gevangenissysteem ​​mislukking

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De hoofdofficier van justitie in Napels, Nicola Gratteri, heeft maandag in een interview met de Italiaanse krant La Stampa gezegd dat topfiguren van maffia-organisaties veelal vrij kunnen communiceren vanuit de gevangenis. Het Italiaanse gevangenissysteem is volgens hem ‘een ​​mislukking’ en ’tot een zeef gereduceerd’. De uitspraken zijn opvallend omdat minister Dilan Yesligöz van Justitie juist wil dat Nederland “Italiaanse” maatregelen invoert om te voorkomen dat zware criminelen hun activieteiten vanuit de gevangenis kunnen voortzetten.

Falen

Minster van Rechtsbescherming Franc Weerwind werkt aan beleid om contacten van bepaalde gedetineerden met de buitenwereld verder te minimaliseren.

‘De bazen kunnen van de ene gevangenis naar de andere bellen. Dit betekent het falen van ons systeem’, zegt Gratteri in La Stampa.

Maffiabestrijder Gratteri schat dat in elke gevangenis ongeveer honderd mobiele telefoons actief zijn, ook in de meest beveiligde inrichtingen.

Hij zegt ook dat maffia-gevangenen groepsgesprekken met elkaar organiseren.

Gedomineerd

Volgens de aanklager uit Napels regelen de maffiabazen met hun telefoons de handel in drugs binnen gevangenissen. Ze sturen daarbij andere gevangenen aan. Omdat bepaalde gevangenissen vaak worden gedomineerd door een bepaalde clan is drugshandel volgens hem gemakkelijker dan op straat omdat er geen concurrentie is.

Het afgelopen jaar zijn in Italië 2000 mobiele telefoons in cellen gevonden.

In de Rossano-gevangenis, bij Cosenza, zijn volgens Gratteri recent, ook op streng beveiligde afdelingen, in totaal ongeveer 140 mobiele telefoons gevonden.

Zie ook:

Advocaten gecontroleerd op ‘verdacht gedrag’ in strafinrichtingen

RvS bekritiseert opnemen gesprekken tussen advocaat en gedetineerde