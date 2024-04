Advocaten gecontroleerd op ‘verdacht gedrag’ in strafinrichtingen

Connect on Linked in

Advocatenkantoor Ficq & Partners is woedend omdat naar hun zeggen recent een advocaat van het kantoor is ‘gemonitord’ waarna hierover een rapportage naar de deken van de advocatuur in Midden-Nederland is gegaan. Het kantoor heeft een brief aan de minister van Rechtsbescherming hierover gepubliceerd, waar het Algemeen Dagblad dinsdag over schrijft.

Meerdere incidenten

Er was volgens het kantoor sprake van meerdere incidenten met advocaat Juriaan de Vries die door gevangenismedewerkers in de gaten werd gehouden toen hij een in het Marengo-proces veroordeelde cliënt bezocht.

Tijdens een bespreking in een werkkamer werd hij door medewerkers van de gevangenis dringend verzocht met hen mee te komen. Zij informeerden of alles oké was. Hij zou nerveus zijn overgekomen, door de spreekkamer hebben geijsbeerd en luid hebben gepraat.

De medewerkers hadden De Vries in de gaten gehouden en hierover aantekeningen gemaakt die naar de deken van de Orde van Advocaten in Midden-Nederland zijn gestuurd.

Boodschappen

De minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft na de strafzaken tegen twee advocaten van Ridouan Taghi in overleg met de Orde maatregelen bedacht om te voorkomen dat advocaten door gedetineerden onder druk worden gezet. Een advocaat en neef van Ridouan Taghi is veroordeeld voor het doorgeven van boodschappen voor Taghi. In een lopende strafzaak verdenkt het Openbaar Ministerie Taghi’s voormalige advocaat Inez Weski van hetzelfde.

Andere plannen zijn het opnemen van gesprekken tussen advocaten en cliënten en het uitsluitend toestaan van bezoek van twee advocaten tegelijk. De Raad van State bekritiseerde maandag nog het plan om advocatengesprekken op te nemen.

‘Onafhankelijk’

Na de rapportage door de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de deken kreeg De Vries een uitnodiging om met de deken in gesprek te gaan. Ook daarover is De Vries ontstemd.

De Vries tegen het AD: ‘Men vergeet dat ik als advocaat onafhankelijk ben. Helemaal niemand gaat voor mij bepalen hoe ik mijn werk doe.’

Michael Ruperti, een van de advocaten van Ridouan Taghi is ook iets dergelijks overkomen en ook hij moest zich bij de deken melden. Over zijn bezoek aan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught was door gevangenispersoneel gerapporteerd, vanwege ‘afwijkend gedrag’. Ruperti had geen praatje met personeel gemaakt en kauwgom op zak gehad.

Collega (ook advocaat van Taghi) Sjoerd van Berge Henegouwen heeft namens Taghi en het verdedigingsteam een klacht hierover ingediend bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)’.

Zestien keer

De advocaten van Ficq en partners laten in de brief weten bij bezoeken voortaan niet meer met personeel van de inrichtingen te zullen spreken en te zullen proberen de monitoring zoveel als mogelijk tegen te gaan, onder meer door zacht te praten met cliënten.

Aan het Algemeen Dagblad heeft de deken in Midden-Nederland bevestigd dat er afspraken zijn met de DJI over het doorgeven van signalen in de verwachting zo ‘de ondermijning in de advocatuur tegen te gaan’.

In 2023 is er zestien keer zo’n signaal afgegeven. Vorig jaar is er in één geval over de advocaat een klacht ingediend bij de tuchtrechter.

Advocaat De Vries liet dinsdagmorgen op X weten dat hij na de publicatie van het Algemeen Dagblad apps ontvangen had van Telegraaf-journalist John van den Heuvel waarin hij ‘boodschappenjongen’ werd genoemd.

(Reactie van) John van den Heuvel, journalist bij De Telegraaf. pic.twitter.com/9orEqbj9iX — Juriaan de Vries (@JuriaandeVries) April 30, 2024

