Italiaanse justitie eist (voorlopig) 14 jaar tegen Raffaele Imperiale

Voormalig internationaal drugshandelaar en pentito Raffaele Imperiale (49) wil een eiland in Dubai overdragen aan de Italiaanse autoriteiten. De waarde ervan wordt ergens tussen de 60 en 70 miljoen euro geschat. Dat is naar voren gekomen tijdens een zitting in het proces in Napels tegen kroongetuige Imperiale en negentien medeverdachten.

Camorra

Anti-maffia-aanklager Maurizio De Marco leidt het onderzoek naar cocaïnehandel van twee Camorra-clans uit Secondigliano en Castellammare di Stabia.

Een van de verdachten, die nu samenwerkt met de Italiaanse justitie is Imperiale. Het groepje zit in een versnelde procedure waarbij afspraken met hen worden gemaakt over coöperatie.

Taiwan

Het eiland in kwestie heet “Taiwan” en is een van de eilanden die deel uitmaken van de grote kunstmatige archipel “Nieuwe Wereldgemeenschap”, gebouwd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Elk eiland is vernoemd naar een staat en Taiwan is geregistreerd bij een bedrijf dat inmiddels heeft bevestigd dat het eigendom terug te voeren is op Imperiale.

Hij kocht het enkele jaren geleden voor tientallen miljoenen euro.

De transactie met Taiwan maakt deel uit van de deal die Imperiale wil gaan sluiten met de Italiaanse justitie.

De bekende aanklager Nicola Gratteri is nog bezig met een onderzoek naar het eiland en de mogelijkheden voor de Italiaanse overheid om het in bezit te krijgen.

Zeven ton cocaïne

Tijdens de aanklacht legde anti-maffia-aanklager De Marco uit hoe de Camorra-clans zaken deden met Clan del Golfo, die tot zijn arrestatie onder leiding stond van Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Afgelopen augustus veroordeelde een rechtbank in New York Otoniel tot 45 jaar gevangenisstraf.

Met medeverdachten als Daniele Ursini en Corrado Gabriele, zou Imperiale minstens zeven ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa hebben overgebracht.

14 jaar

Inmiddels hebben tips van Imperiale al geleid tot grote inbeslagnames van cocaïne en het beslag op een Bitcoin-rekening ter waarde van 1,8 miljoen, die al naar de Italiaanse staatskas is gevloeid. Ook werd een wapenarsenaal ontdekt.

Aanklager De Marco eiste vooralsnog 14 jaar en 9 jaar cel tegen Imperiale.

Tegen de twintig verdachten in de zaak is totaal ongeveer 209 jaar gevangenisstraf geëist. Imperiale is de hoofdverdachte.

Imperiale zou in Dubai zo’n 400.000 euro per maand hebben uitgegeven. Sinds 2016 was de Italiaanse justitie op zoek naar hem. Imperiale begon zijn criminele carrière in een coffeeshop in Amsterdam en werkte ook samen met de familie Taghi, aldus de politiedossiers.

Imperiale heeft een verklaring afgelegd. ‘De diepte’ ervan wordt volgens aanklager De Marco nu onderzocht, maar is volgens hem in ieder geval geloofwaardig. In hoeverre Imperiale ook over Nederlandse zakenpartners heeft gepraat is niet duidelijk.

Deal

De oudste zoon van Ridouan Taghi die in deze zomer in Dubai werd opgepakt was een bekende van Imperiale.

Na de arrestatie van Imperiale werd in 2022 bekend dat hij een deal wil sluiten om strafvermindering te krijgen. De definitieve overeenkomst is nog niet gesloten.