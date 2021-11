Justitie eist bij kinderrechter 20 jaar voor medeplegen moord in Amstelveen

Connect on Linked in

Tegen een nu 19-jarige jongen heeft de officier van justitie in Amsterdam woensdag op een besloten zitting bij de kinderrechter 20 jaar celstraf geëist voor medeplegen van moord op Rachid Kotar (39). De jongen was bijna 18 ten tijde van de feiten. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie op verschillende dagen voorverkenningen gedaan. Er zijn nog drie andere verdachten in de zaak, die later worden berecht. Onder hen is ook de vermeende schutter.

Kotar is in december 2019 doodgeschoten op de parkeerplaats van een sportschool in Amstelveen. Op de achterbank van de geparkeerde auto zat diens toen vijfjarig zoontje die getuige was. De officier van justitie vindt het bewezen dat de jongen de twee mannen vervoerde die de liquidatie uitvoerden, en dat hij ook de bestelbus waarin zij vluchtten in brand stak.

De 19-jarige heeft zichzelf in februari 2020 bij de politie gemeld nadat er beelden bij Opsporing Verzocht over de moord waren uitgezonden. Hij zit sinds dat moment vast.

Justitie vindt dat de verdachte een schoolvoorbeeld is van de verhardende en niets ontziende zware criminaliteit die er in Nederland momenteel bestaat.

De bestelbus werd kort na de moord brandend aangetroffen op de Buitensingel in Amsterdam. Volgens het OM heeft de verdachte alleen of met zijn medeverdachten brand gesticht. Uit medische gegevens van de verdachte blijkt dat hij zich op de avond van de moord heeft laten behandelen in het ziekenhuis voor brandwonden aan het gezicht, de hals en zijn rechterhand.

In de omgeving van het busje vond de politie verschillende kledingstukken, waaronder een zwarte jas, trainingsbroek en oranje handschoenen. Op één van die handschoenen werd naast een bloedspoor van het slachtoffer ook dna van de verdachte en van een medeverdachte aangetroffen. Ook op de zwarte jas en de trainingsbroek werd dna van de verdachte gevonden. De mouwen van de jas waren verschroeid. Deze jas had de verdachte mogelijk aan bij het in brand steken van de vluchtauto.

De jonge verdachte heeft volgens justitie ‘een cruciale bijdrage geleverd aan de liquidatie’. Het was een ‘volwassen’ bijdrage, en daarom kan hij ook zonder problemen met het volwassenen-strafrecht worden bestraft, vindt de officier. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Er zitten drie medeverdachten vast in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak, in december van dit jaar. Jurviën M. (21) was tijdens de moord net meerderjarig. Volgens justitie probeerde op die namiddag in 2019 eerst Jonathan C. (27) op Kotar te schieten maar zijn wapen weigerde, waarna M. Kotar zou hebben doodgeschoten. De 24-jarige Amsterdammer Saifeddine M. wordt verdacht van medeplichtigheid. Hij zou een peilbaken onder de auto van het slachtoffer hebben geplaatst en kort voor de moord weer hebben verwijderd.

Justitie gaat ervan uit dat de moord op Kotar het gevolg was van een vete tussen twee criminele groepen: die rond Ridouan Taghi en de erfgenamen van de in 2014 doodgeschoten Samir Bouyakhrichan.

