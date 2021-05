OM: Schutters liquidatie Amstelveen ontmoetten moordmakelaar

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam hadden de twee schutters die in december 2019 Rachid Kotar liquideerden enkele uren daarvoor een ontmoeting met een persoon die mogelijk als moordmakelaar actief was. Volgens Het Parool bleek dat op een voorbereidende zitting tegen de verdachten Jonathan C. (26) en Jurviën M. (20). Die laatste zou de dodelijke schoten hebben afgevuurd. Het wapen van Jonathan C. zou hebben geweigerd.

Wibautstraat

De twee vermoedelijke uitvoerders hadden volgens de officieren van justitie om 14.27 op metrostation Wibautstraat in Amsterdam-Oost een ontmoeting met de vermoedelijke moordmakelaar. Even na 17.00 die middag is Kotar doodgeschoten op de parkeerplaats van sportschool Health City in Amstelveen.

Van de ontmoeting op het metrostation zijn foto’s gevonden op de smartphone van Jurviën M.. De opdrachtgever zou behoren tot de groep van de Green Gang, voorheen een straatbende uit Amsterdam-Zuidoost waarin ook rappers zaten. De bewuste man zou nu een twintiger zijn. Over hem en zijn rol als moordmakelaar zou ook anonieme informatie zijn binnengekomen bij de inlichtingendienst van de politie.

Student

Er zijn in de zaak nog twee andere verdachten. De destijds minderjarige R.J. zou een Volkswagen Transporter hebben bestuurd waarin de schutters vluchtten. De student Saifeddine M. (23) zou de liquidatie mee hebben voorbereid door peilbakens onder Kotars BMW te plakken.

Het bewijs tegen de verdachten komt onder meer uit dna-sporen. De vier zitten vast. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is onbekend.

Volgens justitie was de groep van Kotar in conflict met een groep rond Ridouan Taghi.