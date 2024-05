‘Justitie: Jos Leijdekkers was opdrachtgever liquidatieplan’

Connect on Linked in

De door de Nederlandse justitie gezocht drugsverdachte Jos Leijdekkers wordt ervan verdacht in 2020 een moordopdracht te hebben verstrekt. Doelwit was een van de verdachten in de zaak van de martelcontainers. Dit bericht het AD zaterdag.

Bewijs rond

De krant schrijft dat justitie het bewijs in die zaak rond denkt te hebben. Vrijwel al het bewijs is afkomstig van chats die via het versleutelde Sky ECC zijn verstuurd. Leijdekkers was grootgebruiker van deze beveiligde telefoondienst, die in 2021 door de opsporingsdiensten werd gekraakt, aldus het AD.

Martelcontainers

Het is 2 februari 2020 als de foto van het beoogde doelwit wordt doorgestuurd. Het gaat om Robin van Ouwerkerk. De Utrechtse drugshandelaar zal een paar maanden later enige bekendheid krijgen als de hoofdverdachte van het bouwen van de geruchtmakende martelcontainers die de politie aantreft in het Brabantse plaatsje Wouwse Plantage.

Straattaal

De chats zijn doorspekt met criminele straattaal als ‘broer’, ‘hond’ en ‘laten slapen’. Er mag niks misgaan bij de klus, benadrukt de opdrachtgever nog maar eens: ‘Moeten we 4 heads (huurmoordenaars) op zetten, dat het zeker goed gaat.’

Robin van Ouwerkerk zou uiteindelijk overigens niet worden geliquideerd. De beoogde schutter Ocean S. werd een dag nadat hij de moordopdracht binnenkreeg opgepakt in een ander politieonderzoek. Mogelijk heeft dat een streep door de plannen gezet, schrijf het AD.

Rechtszaak

De man die volgens justitie de instructies geeft is Jos Leijdekkers. De voortvluchtige Brabander, ook wel bekend als Bolle Jos, is op dit moment de meest gezochte man van het land. Volgende maand begint de rechtszaak tegen hem, die vooral bestaat uit verdenking van grootschalige drugssmokkel, waarin Leijdekkers een miljard zou hebben omgezet.

Robin van Ouwerkerk is inmiddels overleden.