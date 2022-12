‘Justitie liet vals proces-verbaal maken over arrestatie kroongetuige’

Connect on Linked in

Op de avond dat kroongetuige Nabil B. zich liet aanhouden – op 14 januari 2017 – om over te lopen naar justitie is er een vals proces-verbaal opgemaakt om het wantrouwen tegen B. in het criminele milieu te dempen. Dat staat in de reconstructie over het tot stand komen van de deal met B. die NRC dinsdag publiceerde. Om de inhoud van dat proces-verbaal naar het milieu te lekken gaf de toenmalige advocaat van de kroongetuige, dat proces-verbaal aan diens vriendin.

Angst

Luttele dagen voordat B. zich meldde bij justitie was in Utrecht Hakim vermoord, een bekende van B. (dat was een vergissing, op het echt doelwit werd enkele dagen later een – mislukte – poging ondernomen). Volgens Nabil B. kwam bij de familie van Hakim de informatie terecht dat B. de auto voor de vergisliquidatie had geregeld.

Na een gesprek met die familie had B. angst voor beide partijen. Nabil B. zag zichzelf klem zitten en zag alleen nog de uitweg om kroongetuige te worden.

20.30

Op zaterdag 14 januari zocht hij contact met de advocaten Derk Wiersum en kantoorgenoot Bart Stapert. Die laatste had al ervaring met het sluiten van deals met justitie in strafzaken. Die avond krijgt B. vele appjes op zijn telefoon met vragen. Hij krijgt opdracht zich te melden in een lounge in Utrecht waar personen uit zijn criminele groep samenkomen.

B. zet zijn telefoon tijdens het gesprek met de advocaten uit, om 20.30. Achteraf gezien was dat een blunder omdat de vraag waarom zijn telefoon uitstond extra wantrouwen op zou roepen. In overleg met zijn advocaten regelt hij zijn arrestatie, met een vuurwapen in zijn zak, die avond om 23.00 in Amsterdam-Zuid. Hij gaat in voorlopige hechtenis.

Kinderen

In een poging wantrouwen tegen B. weg te nemen laat het Openbaar Ministerie van het proces-verbaal van de aanhouding een valse versie maken. De tijd van arrestatie wordt veranderd van 23.00 naar 20.30. Het OM geeft het aangepaste verbaal aan advocaat Stapert die het weer doorgeeft aan de vrouw van Nabil B..

Deze actie van Stapert is niet overlegd met de kroongetuige en ook niet met diens familie. Volgens bronnen van de NRC was de familie hier ongelukkig mee omdat het proces-verbaal vol staat met namen van familie en zelfs van minderjarige kinderen. Als het de bedoeling was om informatie uit dat verbaal te laten lekken naar het criminele milieu dan werd op deze manier eveneens een groep mensen onnodig in gevaar gebracht. De familie was er verbijsterd over.

Het Openbaar Ministerie schatte op dat moment de gevaarzetting voor de familieleden van Nabil B. niet erg groot in. Waarschuwingen vanuit de familie dat zij gevaar liepen werden genegeerd, in ieder geval totdat kort na het het publiek worden van de deal, in maart 2018, de broer van de kroongetuige werd doodgeschoten.

