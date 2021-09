OM: wraakplannen IJsselsteinse liquidatie motief voor moordpoging Taghi

Connect on Linked in

Na de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein in 2016 zouden diens vrienden hebben overwogen om uit wraak een van de broers van de aangehouden schutters om het leven te brengen. Dat bleek uit een pro forma-zitting in Amsterdam tegen Noureddine H. (foto) en Khalid B. die terechtstaan voor de vergismoord op Djordy Latumahina. Het Openbaar Ministerie stelde volgens Het Parool dat die – niet uitgevoerde – plannen naar voren komen in pgp-berichten die de politie leesbaar heeft gemaakt.

Door @Wim van de Pol

Samir Erraghib werd op 17 april 2016 voor de ogen van zijn dochtertje geliquideerd in een auto bij zijn huis in IJsselstein. Direct na de liquidatie wist de politie de 22-jarige Abdelghani (“Law”) el H. uit Vianen al op te pakken. Dat kwam mede omdat de BMW waarmee de twee daders weg wilden komen niet wilde starten. El H. hield zich schuil op een moestuinencomplex in de buurt. Bowy T. (23) uit Rosmalen werd later aangehouden. In hoger beroep zijn de twee tot 22 jaar cel veroordeeld, twee jaar meer dan de rechtbank oplegde. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Ridouan Taghi er in het Marengo-proces van opdracht voor de moord te hebben gegeven.

Ennetcom

Noureddine H. en Khalid B. zouden plannen hebben besproken om een jongere broer van El H. uit wraak te liquideren, of iemand anders uit de familie.

Uit stukken uit het Marengo-proces die Crimesite heeft ingezien blijkt dat de politie uit in 2016 in beslag genomen en gekraakte chats van de Ennetcom-server al doorhad dat bepaalde toen nog niet direct geïdentificeerde Ennetcom-gebruikers op de dag van de moord op zoek waren naar de namen van de schutters. Een van die gebruikers zegt dat zijn neef dood is en dat er een schutter van Ridouan Taghi achter zit. Een andere Ennetcom-gebruiker informeert bij meerdere mensen naar de naam van de schutter. De eerdere gebruiker zegt de schutters te willen laten ‘ophalen’.

Slapen

In diezelfde dagen wisselen Ennetcom-gebruikers, die de politie identificeert als een broer van Ridouan Taghi en de dan nog voortvluchtige Bowy T., berichten uit. De broer van Taghi berichtte dat wie in de buurt van familie van El H. zou komen zou worden ‘afgemaakt’.

De politie identificeert uiteindelijk Khalid B. als de neef van het slachtoffer Erraghib. In de Marengo-zaak ziet justitie de dreiging die de groep van Taghi zou voelen vanuit B. als het motief voor de een poging om B. en zijn broer te proberen om het leven te brengen. Onder meer Taghi is nu in de zaak over die moordpoging verdachte in Marengo. De recherche schrijft het volgende bericht aan Taghi toe, hij zou dat in mei 2016 hebben verstuurd aan een medeverdachte in Marengo. Het zou over Khalid B. gaan:

Salam sir alles goed met u? Dank u sir hy wilt niet accepteren dan ze neefje is gaan slapen wil ouders van head doen dan kunnen ze het verwachten wat ze zoeken sir!!

Berlijn

Khalid B. is nu samen met Noureddine H. zelf verdacht van betrokkenheid bij de moord op Djordy Latumahina, die op 8 oktober 2016 bij vergissing werd doodgeschoten in een Amsterdamse parkeergarage. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarige dochtertje bleef ongedeerd. Volgens justitie was het de bedoeling om een crimineel uit de weg te ruimen. De twee zijn ook verdacht van het plannen van een moordaanslag op Naoufal “Noffel” in Berlijn.

Voor beide zaken zijn al mensen veroordeeld. De zaak Djordy Latumahina loopt in hoger beroep. Voor het het moordplan in Berlijn zijn vorige week straffen tot zeven jaar uitgesproken.

Noureddine H. en Khalid B. staan nu pas terecht omdat ze eerst onvindbaar waren voor justitie. Ze werden allebei het afgelopen voorjaar aangehouden in het buitenland, B. in België en H. in Spanje. Het Openbaar Ministerie ziet H. als een van de leiders van een criminele organisatie die opdracht gaf voor liquidaties. Khalid B. zou volgens het OM meer een uitvoerende taak hebben gehad.

De advocaten van de twee vroegen om schorsing van de voorlopige hechtenis, onder meer om persoonlijke redenen. De advocaat van B. wees erop dat de feiten die aan zijn cliënt ten laste zijn gelegd minder ernstig zijn. De rechtbank vindt dat de voorlopige hechtenis nog moet voortduren, onder meer wegens de door de moord op Latumahina ernstig geschokte rechtsorde.