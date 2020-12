Kroongetuige boos: advocaten ‘medeschuldig’ aan moord op Derk Wiersum

Connect on Linked in

Kroongetuige Nabil B. heeft donderdagmiddag de advocaten Inez Weski en Nico Meijering ervan beschuldigd ‘medeschuldig’ te zijn aan de moord op zijn voormalige advocaat Derk Wiersum, vorig jaar in Amsterdam. Tijdens een verhoor werd B. plotseling erg emotioneel en boos. De uitbarsting kwam op het moment dat advocaat Nico Meijering hem vragen wilde stellen over een iPhone die hij in het geheim in bezit heeft gehad. Uiteindelijk kwam die telefoon bij de rechter-commissaris terecht, tot woede van B..

Door @Wim van de Pol

B. werd in de beveiligde rechtbank in Amsterdam gehoord in het Marengo-proces, in de zaak van Mohamed Razzouki, de client van Nico Meijering, onder meer over de moorden op Ranko Scekic, en andere aanslagen in Utrecht waar hij over heeft verteld. B. stelt dat Mohamed Razzouki en hij in opdracht van Ridoan Taghi die moorden uitvoerden.

iPhone

Op 4 juli van dit jaar onthulde het Algemeen Dagblad dat B. in 2017 een iPhone in bezit had gehad tijdens zijn detentie. Op een zitting in 2019 had B. al moeten bekennen eind 2017 in detentie een pgp-telefoon voorhanden te hebben gehad. Vervolgens verzweeg hij zijn voorhanden hebben van de iPhone.

Die telefoon kwam in 2019 terecht bij zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum. Na diens dood in september van 2019 kwam die iPhone via de weduwe van Wiersum in bezit bij B.’s nieuwe (anonieme) advocaat. B. wees die advocaat de deur nadat hij met Peter R. de Vries in contact kwam en eiste een paar dagen later op 13 maart die telefoon op bij de anonieme advocaat. Volgens die advocaat werd hij daarbij bedreigd door B..

De iPhone kwam uiteindelijk een paar dagen later via de deken van de Orde van advocaten bij de rechter-commissaris terecht. De nieuwe advocaten dienden een klacht in over het gebruik van die telefoon omdat die onder geheimhouding zou vallen. De rechtbank wees dat af.

Woedeuitbarsting

Donderdag bleek dat het stellen van vragen over die iPhone de kroongetuige B. direct tot een woedeuitbarsting leidde. Meijering wilde weten waarom hij had gelogen over het bezit van die telefoon en het voorhanden hebben ervan had verzwegen. Volgens AD-verslaggever Yelle Tieleman zei B. woedend: ‘U had beter moeten weten, u bent een lastercampagne begonnen tegen mijn advocaat. U heeft lak gehad aan mijn advocaten. U heeft ze voor de bus gegooid.’

Meijering en Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, zouden ‘medeschuldig’ zijn aan de moord op Wiersum. (Overigens bleek in een rechtszaak tegen de vermeende uitvoerders van de moord op Wiersum deze week dat het motief voor die moord, ook voor het Openbaar Ministerie nog niet helemaal helder in kaart is.)

De voorzitter van de rechtbank schorste na de emoties de zitting, en stelde ‘geschrokken’ te zijn door de opmerkingen van de kroongetuige.

Na de pauze reageerde Nico Meijering: ‘Wij zijn met name geschrokken over het feit dat meneer de kroongetuige meent de dood van zijn advocaat te kunnen misbruiken om onder zijn leugens over de iPhone uit te komen.’ (tekst gaat verder onder reclame)

Cassatie

Het is duidelijk dat de iPhone voor B. een gevoelig punt is.

Nadat de iPhone in bezit van de rechter-commissaris is gekomen heeft deze communicatie tussen B. en zijn advocaten eruit laten verwijderen. De rechtbank die de klacht van B. behandelde zag in beginsel geen reden om de overige inhoud van de telefoon niet aan het strafdossier toe te voegen. Die overige inhoud van de iPhone is nog niet aan het dossier gevoegd. Wat er precies op de telefoon staat is nog onbekend.

De advocaten van B., Peter Schouten en Onno de Jong, zijn in ieder geval in cassatie gegaan tegen de beslissing van de rechtbank dat die inhoud aan het dossier kan worden toegevoegd.

