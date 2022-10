‘Kroongetuige Nabil B. opnieuw verwikkeld in conflict met overheid’

Connect on Linked in

De kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi is opnieuw verwikkeld in een hoogoplopend conflict met de overheid. Dat schrijft Follow the Money. Nabil B. die in zijn verklaringen een aantal verdachten in dat proces beschuldigt van het geven van moordopdrachten heeft al een verstoorde verhouding met de staat, over onder meer de beveiliging van zijn familie. Nabil B.’s broer Redouan en zijn advocaat Derk Wiersum werden geliquideerd. Nu gaat het om een hem al dan niet toegezegde strafkorting en de rol van zijn voormalige advocaat daarbij.

PC Hooftstraat

Op 14 januari 2017 liet Nabil B. zich op de Amsterdamse PC Hooftstraat aanhouden toen hij een vuurwapen op zak had, met het doel om in het geheim kroongetuige te worden. Terwijl de buitenwereld dacht dat hij vastzat vanwege het vuurwapenbezit ging hij in onderhandeling met het Openbaar Ministerie over een deal. De deal kwam tot stand. In ruil voor het afleggen van belastende verklaringen over de criminele organisatie van Ridouan Taghi en het bekennen van zijn eigen aandeel daarin beloofde het Openbaar Ministerie in plaats van 24 jaar celstraf slechts 12 jaar te zullen eisen. Tegen de andere verdachten is tot levenslange celstraf geëist in Marengo.

Zeven maanden

Nabil B. kreeg later in 2017 voor het wapenbezit zeven maanden cel. B. en zijn huidige advocaten Onno de Jong en Peter Schouten vinden dat deze periode ook nog had moeten worden afgetrokken van de toegezegde strafeis van 12 jaar en dat zijn straf moet worden ingekort. Tijdens de onderhandelingen in 2017 zou dat volgens hen door een officier van justitie zijn toegezegd.

Advocaat Stapert

Maar de bewuste officier van justitie ontkent dat. Onlangs heeft hij een proces-verbaal opgetekend over advocaat Bart Stapert, toentertijd een van de advocaten van Nabil B.. De officier schreef dat in de beleving en herinnering [van Stapert] geen aanvullende afspraken zijn gemaakt’. In het verbaal schrijft de officier ook dat hij hiervan melding maakt met de instemming van Stapert.

Geheimhoudingsplicht

Stapert heeft hiermee kennelijk zijn geheimhoudingsplicht geschonden, namelijk door zijn visie over vertrouwelijk overleg met zijn cliënt te bespreken met een officier van justitie en dat in een niet vertrouwelijk document te laten opnemen. Verder verklaart Stapert duidelijk ten nadele van zijn voormalige cliënt, wat tuchtrechtelijk gezien niet kan. Bovendien zou de bewering die in het proces-verbaal van de officier van justitie is opgenomen mogelijk leugenachtig kunnen zijn omdat Stapert in een gesprek met de huidige advocaten van Nabil B. – volgens hen – juist zou hebben verklaard dat de wapenzaak wél zou worden meegerekend, en van de straf afgetrokken.

Stapert is inmiddels geen advocaat meer maar raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag.

Onder ede

De rechtbank in het Marengo-proces heeft recent aanleiding gezien om Stapert over dit alles binnenkort onder ede te laten horen bij de rechter-commissaris. De rechtbank wil onderzoeken of er bij het maken van de afspraken in strijd met de wet is gehandeld. De rechtbank: ‘Daarmee is deze kwestie mogelijk van belang in de zaken van alle verdachten’.

Stapert wilde tegenover Follow the Money niet reageren omdat ‘de zaak in handen is van de rechter-commissaris’.

Eerder dit jaar zijn er opnamefragmenten van gesprekken over de onderhandelingen tussen de kroongetuige en zijn advocaten met justitie openbaar gemaakt. Daarin is onder meer advocaat Derk Wiersum te horen:

Derk Wiersum: het was strategisch onjuist om deal kroongetuige naar buiten te brengen (VIDEO)

‘Justitie zette deal kroongetuige al in voordat die getekend was’ (VIDEO)

‘Telegraaf schikte met familie De Vries na onthulling over Royce’