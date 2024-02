‘Kroongetuige zwembadmoord pleegde mogelijk opnieuw meineed’

Connect on Linked in

Kampenaar Willem P., de voor meineed veroordeelde kroongetuige in de Marumer zwembadmoord, heeft mogelijk opnieuw gelogen onder ede. Hij heeft in zijn cel langer over het strafdossier in de zaak kunnen beschikken dan hij heeft verklaard. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl voor de podcast De Zwembadmoord, die maandag verschijnt.

De vraag is nu of wietkweker en glaskunstenaar Willem P. de belastende verklaringen over de schoonfamilie van slachtoffer Jan Elzinga (40) uit eigen herinnering heeft geput óf uit het strafdossier. Ook zou de kroongetuige de voorwaarden van zijn beschermingsovereenkomst met de Staat hebben geschonden.

Hoger beroep

Maandag begint voor de rechtbank in Leeuwarden het hoger beroep tegen de drie verdachten die opdracht zouden hebben gegeven voor de moord op Elzinga in het Groningse Marum. Jan Elzinga (foto) werd in juli 2012 doodgeschoten nadat hij had gezwommen in het plaatselijke zwembad.

20 jaar cel

Willem P. was volgens het gerechtshof het brein achter de moord terwijl Zwollenaar Pascal E. Elzinga doodschoot voor 15.000 euro. P. bedacht het plan, regelde wapens en informatie en hielp E. te vluchten. Willem P. werd in 2014 in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel. In 2020 werd P. kroongetuige en verklaarde hij dat de schoonfamilie van Jan Elzinga opdracht gegeven had voor de moord. Diens toenmalige vriendin Monique H., haar broer Marcel H. en hun moeder Jacoba van der L. werden eind 2022 alle drie tot 20 jaar cel veroordeeld.

Veroordeling meineed

In oktober 2023 werd Willem P. door de rechtbank in Groningen ook nog veroordeeld tot anderhalf jaar cel omdat hij meineed had gepleegd in de zaak. Hij had zowel tegenover de rechter-commissaris als de rechtbank onder ede verklaard dat hij vanuit de gevangenis sms-berichten had ontvangen van Marcel H. In die sms-berichten zou hij belastende informatie over de moord hebben gedeeld. Veel later heeft P., na kritische vragen van de rechtbank, onder ede verklaard dat hij de sms-berichten zelf deels had gefabriceerd.

De rechtbank oordeelde dat P. had gelogen, maar dat daarmee niet zijn hele verhaal ongeloofwaardig was. Ook een andere getuige wees de schoonfamilie aan als daders.

Strafdossier op cel

Nu blijkt volgens NU.nl dat kroongetuige Willem P. mogelijk weer heeft gelogen. Dit keer over hoelang hij het strafdossier precies in zijn bezit had. Omdat P. zelf lange tijd verdachte was in de zaak, had hij het strafdossier op cel om zijn verdediging voor te bereiden. Maar de advocaten van de verdachten denken dat P. het dossier ook gebruikte om zijn verklaringen in elkaar te zetten en zo een strafkorting van 30 procent af te dwingen die hij als kroongetuige kreeg.

Medegedetineerde

Het Openbaar Ministerie ging er altijd vanuit dat P. het strafdossier tot 2014 in zijn bezit had, maar uit een verklaring van een medegedetineerde en uit navraag bij de gevangenis zelf, blijkt nu dat de kroongetuige het strafdossier ook tot zeker november 2015 in zijn cel had en mogelijk zelfs tot september 2018.

Volgens advocaat Wilko ten Have van Monique H. blijkt hieruit dat de kroongetuige opnieuw meineed heeft gepleegd. Daarnaast vraagt Ten Have zich af of het OM überhaupt wel onderzoek heeft gedaan naar hoelang de kroongetuige het dossier op cel had.

Het OM zegt pas inhoudelijk te willen reageren tijdens de rechtszaak.