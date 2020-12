Lek safe house oorzaak verijdelde aanslag in Hilversum

Connect on Linked in

De vorige week verijdelde aanslag op de dochter van de directeur van een Betuws fruitbedrijf was het gevolg van een zeer ernstig lek bij politie of justitie. In de nacht van 22 december hield een arrestatieteam verdachten aan in Naarden en Hilversum. Eén van hen wordt verdacht van het voorbereiden van een liquidatie. In de straat waar hij werd aangehouden verbleef een dochter van de directeur William de Groot.

Door @Wim van de Pol

De Groot en een aantal familieleden worden zeer zwaar beveiligd sinds er sms-bedreigingen binnenkomen bij De Groot en er explosieven ontploften bij (ex-)medewerkers van het bedrijf. Ook waren er beschietingen van woningen en brandde een huis af door een vuurwerkbom.

Safe House

Volgens een zeer goed ingevoerde bron verbleef de dochter van William de Groot in een safe house in Hilversum.

De personen die momenteel De Groot en zijn bedrijf bedreigen wisten kennelijk waar dat huis was. Die informatie lijkt alleen naar buiten te kunnen zijn gekomen door een lek bij een betrokken overheidsdienst, zoals politie of justitie.

Urgent veiligheidsverhoor

In Naarden hield een arrestatieteam drie mensen aan, in Hilversum één. Twee van hen zijn op vrije voeten gesteld.

Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijkt dat de aangehouden verdachten ’s nachts direct na hun aanhouding een zogeheten ‘urgent veiligheidsverhoor‘ hebben ondergaan, waarbij geen advocaat aanwezig was. Bij zo’n verhoor wordt door gespecialiseerd politiepersoneel een verdachte gehoord om die snel cruciale informatie te laten prijsgeven, om verdere ernstige feiten te voorkomen.

In dit geval zijn de verdachten mogelijk verhoord over de vraag hoe men op de hoogte kon zijn van het safe house in Hilversum.

De arrestatie van de verdachte was in de Kapelstraat in het centrum van Hilversum. Omwonenden zeggen dat zwaar bewapende agenten iemand uit een huis haalden en afvoerden naar een onbekende bestemming.

