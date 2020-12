Opnieuw ernstige bedreigingen tegen directie fruitbedrijf

Connect on Linked in

De directeur van fruitbedrijf De Groot in Hedel heeft vanaf oktober per sms opnieuw een serie ernstige bedreigingen ontvangen. Bovendien heeft de recherche in december een groep mensen aangehouden, onder meer voor voorbereiding van een liquidatie op een familielied van directeur De Groot. Een en ander hebben twee bronnen uit het onderzoek aan Crimesite laten weten. Sinds mei 2019 worden (ex)medewerkers van het bedrijf en bedreigd en geïntimideerd.

Door @Wim van de Pol

Op 26 oktober is er opnieuw een dreigend sms-bericht verstuurd naar directeur William de Groot. En na die datum kwamen er nog meer.

In november raakten twee oud-medewerkers van de firma De Groot Fresh Group gewond, van wie één ernstig, na een brandstichting. Het vrijstaande huis in Hedel brandde volledig uit.

De recherche denkt dat een aanslag twee dagen eerder in Kerkdriel mislukte. Een vuurwerkbom ketste toen af op dubbel glas toen werd geprobeerd de bom door de ruit van een slaapkamer te gooien. Daar lag op dat moment een ex-medewerker van De Groot te slapen. De bom ontplofte op straat.

Hilversum

In het onderzoek naar deze twee aanslagen blijken afgelopen 17 december twee verdachten te zijn aangehouden. Terwijl die twee verdachten in een politiecel zaten stuurde een onbekende op 20 december opnieuw een dreigbericht naar de telefoon van William de Groot. De boodschap was dat De Groot zou moeten ‘betalen’. Zo niet dan: ‘zal het er anders aan toegaan’.

De twee verdachten zijn door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Ze zitten vast in alle beperkingen. Hun advocaten mogen geen commentaar geven.

Volgens de bronnen gaat de recherche nog steeds volop door met het onderzoek. In de nacht van 22 december zijn in Naarden drie mannen aangehouden door een arrestatieteam. Tegelijk haalde een arrestatieteam in een straat in Hilversum een man uit een auto. De politie denkt dat de verdachten bezig waren een een liquidatie of in ieder geval een zwaar geweldsmisdrijf voor te bereiden in Hilversum. In de bewuste straat in Hilversum zou een dochter van directeur William de Groot hebben verbleven, die beveiligd werd. Zij is inmiddels naar een andere lokatie vervoerd.

Onjuist

Er zijn sinds medio 2019 een kleine 15 incidenten geweest tegen (ex)medewerkers van het fruitbedrijf. In twee lopende rechtszaken staan verdachten terecht. Justitie denkt dat Ali G. (35) opdracht heeft gegeven voor een serie bedreigingen die sinds mei 2019 zijn binnengekomen, en probeerde De Groot af te persen. Ali G. ontkent dat stellig. Terwijl hij in voorlopige hechtenis zat gingen de bedreigingen en intimidaties door. Omdat de rechtbank vond dat het bewijs tegen G. niet overhield kwam hij dit jaar op vrije voeten. Inmiddels gaan de intimidaties nog altijd door (in de andere rechtszaak staan ook verdachten terecht, voor betrokkenheid bij verschillende incidenten).

Afgelopen 9 december wilde de Arnhemse rechtbank de zaak tegen G. inhoudelijk behandelen. G.’s advocaat Bénédicte Ficq vroeg de rechtbank de zaak G. aan te houden in afwachting van nog voortgaand onderzoek naar bedreigingen en geweldsincidenten. Omdat G. ervan wordt verdacht één van de opdrachtgevers te zijn zou informatie uit dat onderzoek voor zijn zaak van belang zijn. De rechtbank wees Ficq’s verzoek af. De inhoudelijke behandeling staat nu gepland op 6 januari.

De officier van justitie stelde op 9 december voor de rechtbank dat er geen onderzoek meer in de zaak plaatsvond. Dat blijkt nu dus onjuist te zijn. De officier verzweeg dat er recent nieuwe bedreigingen waren binnengekomen. En er loopt nog wel volop onderzoek, waar de rechtbank niet van op de hoogte is.

Achtergrond

De achtergrond van de bedreigingen tegen De Groot is onduidelijk. Aanvankelijk werd ervan uit gegaan dat criminelen wilden dat De Groot zou betalen voor een op het bedrijf in beslag genomen lading van 400 kilo cocaïne. Maar op 9 december legde de officier van justitie opvallend genoeg hier juist geen link mee.

De advocaat van De Groot houdt het op een eenvoudige afpersing door Ali G.. Die verdachte heeft zelf gezegd dat De Groot betrokken was bij cocaïnehandel, en dat er op zijn bedrijf cocaïne door medewerkers zou zijn verduisterd. G. zegt niets met cocaïnehandel via De Groot te maken hebben gehad, maar zegt wel te weten wie er achter de bedreiging zit. Hij bood in september 2019 aan te bemiddelen.

Lees meer over de zaak:

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)