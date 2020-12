‘Lid van Amsterdamse drillrapgroep aangehouden’

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdag de 23-jarige Xavier “Choppa” F. opgepakt. Volgens Het Parool wil de politie de reden van de aanhouding niet bekendmaken. Choppa hoort bij de Amsterdamse drillrapformatie 73 De Pijp. Hij werd gearresteerd in een woning in De Pijp, een deel van Amsterdam-Zuid.

Joey Uiterwijk

Choppa is verdachte in een lopende strafzaak over een een incident waarbij zijn vriend Joey Uiterwijk op 14 maart van dit jaar per ongeluk werd doodgeschoten. Vier vrienden waren die middag drugs en drank aan het gebruiken waarbij ze speelden en videobeelden maakten met een pistool dat volgens justitie van Xavier F. was. De jongens hadden niet in de gaten dat het wapen doorgeladen was. Nadat Xavier F. en een vriend weg waren schoot zijn goede vriend Shaquille L. (24) Uiterwijk per ongeluk dood.

Geschoten

Drie jongens van 73 De Pijp zijn verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij op 10 augustus op de pier in Scheveningen. De 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga kwam daarbij om het leven. Twee jongens van 20 zitten daarvoor vast, onder wie Roan W.. Waarschijnlijk is bij die confrontatie tussen en Amsterdamse en Rotterdamse drillrappers ook geschoten.

Volgens Het Parool verdenkt de politie “Ty” Tyrece Raoul Balbin, van 73 De Pijp van het schieten. Deze Ty is voortvluchtig.

Xavier “Choppa” F. was er in Scheveningen niet bij.