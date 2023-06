Limburgse privédetective krijgt twee jaar cel én zit vast in nieuwe drugszaak

Connect on Linked in

De Limburgse privédetective Gilbert S. (55) is vrijdag door de rechtbank van Vlaanderen veroordeeld tot twee jaar cel voor een cocaïnetransport van 1200 kilo, dat in oktober 2022 in de Rotterdamse haven werd onderschept. Op 7 juni werd S. ook aangehouden in een nieuwe grote drugszaak in Zuid-Limburg. Dat schrijft het AD.

Enkelband

De uitspraak van vrijdag mocht S. aanvankelijk thuis in Zutendaal, net over de grens bij Maastricht, afwachten met een enkelband. Maar voordat het zo ver was, werd hij op verzoek van Nederland alweer opgepakt in een andere zaak rond drugshandel en witwassen. In totaal zijn er vier verdachten aangehouden, onder wie een horecaondernemer uit Zuid-Limburg.

Klusjes voor Flor B.

Privédetective Gilbert S. duikt sinds eind vorig jaar op in mening strafdossier. De Limburger die met zijn recherchebureau zowel in Nederland als België een vergunning heeft, zou klusjes hebben opgeknapt voor de Belgische drugscrimineel Flor B., die begin 2022 in Zwitserland werd opgepakt en vastzit op verdenking van grootschalige cocaïnehandel. Gilbert S. moest rechercheurs en officieren van justitie observeren. Ook kreeg hij volgens Belgische media via corrupte contacten informatie uit politiesystemen doorgespeeld.

Schaduwen

S. runt het privédetectivebureau samen met zijn vrouw. Die geeft tegenover het AD toe dat Flor B. een bekende is van haar man. B. zou de privédetective inderdaad hebben gepolst om mensen te schaduwen. ‘Maar mijn man heeft meteen geweigerd en hem gezegd dat hij dat niet mocht’, aldus de vrouw van Gilbert S. ‘Het zou ook helemaal niet kunnen. Hoe zouden wij met z’n tweetjes al die mensen moeten volgen? Het is een belachelijk idee.’

1200 kilo coke

Vrijdag is S. door de rechtbank van Vlaanderen veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, wegens een cocaïnetransport van 1200 kilo, dat in oktober 2022 in Rotterdam werd onderschept. De politie en douane vervingen de drugs door nepblokken cocaïne en volgden het transport naar een loods in Wilrijk, bij Antwerpen. Gilbert S. was een van de mannen die de vrachtwagen opwachtten. Volgens de Belgische aanklager was hij een van de mannen die de sporttassen met coke moest verdelen over verschillende auto’s.

