Liquidatieverdachte Iliass K. zwijgt ook over vergismoord in Amsterdam-Oost

Liquidatieverdachte Iliass K. (33) blijft zich beroepen op zijn zwijgrecht in strafzaak Himalaya waarin hij zich moet verantwoorden voor drie moorden in 2014, de voorbereiding van een vierde moordaanslag en deelname aan een criminele organisatie. In de rechtbank op Schiphol zweeg hij maandag ook tijdens de zitting van de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont (30), op 13 juli 2014 in Amsterdam-Oost. Dat meldt ANP.

(Beeld: Opsporing Verzocht)

De rechtbank ging maandagochtend uitgebreid in op de later ontsleutelde pgp-gesprekken, die in 2018 een doorbraak in het onderzoek betekenden. Volgens het Openbaar Ministerie bespreekt K. daarin met andere criminelen wat bij de moord op Eggermont misging en of het daadwerkelijke doelwit “nog kan worden gedaan”. Later op de dag kwamen de nabestaanden van Eggermont aan het woord, onder wie zijn weduwe.

Omar L.

Eggermont werd in de bewuste nacht doodgeschoten omdat hij in eenzelfde type auto reed als het vermeende doelwit, de in 2019 tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Omar L. Die woonde vlak in de buurt. Eggermont werd onder vuur genomen toen hij zijn auto inparkeerde, nadat hij eerder op de avond de troostfinale van het WK 2014 had bekeken.

“Jack Sparrow”

Volgens justitie stuurde Iliass K., die in het grote liquidatieproces samen met acht anderen terechtstaat, de moord aan. K. zou in september 2014 in Amsterdam-Osdorp ook Massod Amin “Jack Sparrow” Hosseini (26) hebben laten doodschieten. Die zou een grote fout hebben gemaakt door de vergismoord op Eggermont te hebben gepleegd.

De behandeling van de liquidatie van Hosseini – die aangestuurd door K. in februari 2014 in Zaandam ook Alexander Gillis zou hebben doodgeschoten – wordt dinsdag besproken. Dat is de derde liquidatie in de strafzaak.

Voor de omvangrijke strafzaak tegen de negen leden van de vermeende liquidatieorganisatie zijn in totaal zestien dagen uitgetrokken. Op 25 mei worden de strafeisen uitgesproken.