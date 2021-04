Rechtbank behandelt liquidatiereeks uit 2014

Connect on Linked in

Woensdag begint in de beveiligde zaal op Schiphol de Haarlemse rechtbank aan de behandeling van een serie moorden die in 2014 werden gepleegd. Daaronder is de tragische vergisliquidatie waarbij Stefan Regalo Eggermont om het leven kwam. Er staan in totaal negen verdachten terecht in de leeftijd van 26 tot 44 jaar, die deel zouden hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. Hoofdverdachten zijn Gökhan C. (33), Iliass K. (33) en Khalid J. (36).

Martha

De onderzoeken stonden onder gezamenlijke leiding van officieren van justitie van het Openbaar Ministerie Amsterdam en Noord-Holland. Het OM denkt dat de criminele organisatie drie voltooide moorden heeft gepleegd en voorbereidingen trof voor de uitvoering van twee.

Het geweld kwam volgens justitie uit de hoek van de groep rond Gwenette Martha die vanaf 2012 een conflict had met een groep rond Benaouf A.. Er vonden liquidaties over en weer plaats. Martha werd in 2014 doodgeschoten. Benaouf A. werd veroordeeld voor aansturen van een liquidatie in Antwerpen.

Himalaya

Onderzoek Himalaya gaat over de moord die op 20 februari 2014 in Zaandam is gepleegd op Alex “Aleki” Gillis. Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. als organisator verantwoordelijk voor het beramen van deze liquidatie, en Gökhan C. (33) van het besturen van de vluchtauto van de schutter. De schutter was volgens het OM Amin “Jack Sparrow” Hosseini, die op 3 september 2014 zelf is vermoord in Amsterdam, volgens het OM in opdracht van andere verdachten in de zaak. (tekst gaat verder onder reclame)

Dollar

Onderzoek Dollar is de vergismoord op 12 juli 2014 in Amsterdam op Eggermont die volstrekt niet betrokken was in het conflict. Uit het onderzoek werd duidelijk dat het beoogde doelwit Omar L. (inmiddels veroordeeld tot levenslang in andere zaken) in eenzelfde merk auto reed en in dezelfde straat woonde als het slachtoffer. Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. verantwoordelijk voor deze moord, als opdrachtgever. Amin Hosseini zou de moordenaar zijn en deze vergissing zou hem door de groep zwaar zijn aangerekend. Dennis “Demis” Mongen, die in Spanje in een cel overleed, was ook verdachte in deze zaak.

Theezeef

Het onderzoek Theezeef is de moord op 3 september 2014 op Amin Hosseini die in Amsterdam in een auto werd doodgeschoten. Het OM is van oordeel dat Hosseini de uitvoerder was van zowel de liquidatie in Zaandam op Gillis als van de vergismoord in Amsterdam. Het OM denkt dat Iliass K. en de 36-jarige Khalid J. de voorbereiding van de moord hebben gedaan. De identiteit van de schutter(s) zegt het OM niet te hebben kunnen vaststellen.

Tienshan

Het onderzoek Tienshan de voorgenomen liquidatie van de neef van het slachtoffer in Zaandam, die in de periode juli-augustus 2014 is voorbereid. Onder de auto van het doelwit was een baken geplaatst op basis waarvan zijn locatie voortdurend bekend was. Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. en Gökhan C. en de 26-jarige Hamza el H. verantwoordelijk voor deze voorbereidingshandelingen.

Reek

Onderzoek Reek gaat ook over voorbereidingshandelingen voor een moord, begin oktober 2015 in Amsterdam. Het OM verdenkt meerdere leden van de organisatie, waaronder de 44-jarige Roderick P., van betrokkenheid bij dit misdrijf. De 44-jarige P. wordt ervan verdacht één of meer onbekend gebleven personen te hebben aangestuurd, die het slachtoffer buiten een shisha-lounge opwachtten.

Naar verwachting zal de rechtbank uitspraak doen op 30 augustus.

