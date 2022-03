Man opgepakt om gooien handgranaat in Kerkdriel

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de afpersingszaak rond fruitgroothandel De Groot Fresh Group in Hedel zegt de politie een jongen van 19 jaar uit IJsselstein te hebben gearresteerd. Half maart werd een woning waar hij veel heeft verbleven door de politie doorzocht, de 19-jarige was toen spoorloos. De verdenking is dat hij in 2020 als 17-jarige een appartementengebouw in Kerkdriel heeft beklad en ook een handgranaat heeft gegooid naar het pand, die niet afging.

In het appartementengebouw woonde destijds iemand van de familie De Groot. De directie van dat bedrijf is bedreigd en er zijn beschietingen en andere intimidaties geweest, ook bij (oud)werknemers van het fruitbedrijf. die bedreigingen hebben te maken met de invoer van cocaïne. De 19-jarige zou ook een condoleancekaart in Kerkdriel hebben gepost in de brievenbus van het gebouw.

Er is al een verdachte veroordeeld voor onder meer betrokkenheid bij deze zaak, tot vijf jaar cel. Hij is in een hoger beroep.

