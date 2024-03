Minister: plan om drugshandel op Telegram tegen te gaan

Connect on Linked in

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie werkt aan een plan om drugshandel op chatapp Telegram tegen te gaan, zo schrijft ze in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. In openbare chatgroepen kunnen (soms) duizenden leden in contact komen met handelaren die softdrugs, harddrugs en medicijnen aanbieden.

Modereren

De minister zegt dat Telegram meer zal moeten doen om dergelijke groepen te modereren en criminelen uit te sluiten.

Maar het is volgens de minister heel ‘moeilijk’ om met Telegram afspraken te maken. Bovendien heeft Telegram ‘weinig bereidheid’ getoond om mee te werken aan ‘zelfregulering en opsporingsonderzoeken’.

Overigens worden op Telegram ook geregeld vuurwapens en zwaar vuurwerk aangeboden.

Dubai

Telegram wordt aangestuurd vanuit verschillende locaties in de wereld. Het hoofdkantoor van Telegram is gevestigd in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten.

