Mislukte plofkraak net over Duitse grens

Donderdagochtend vroeg is er een poging geweest om een plofkraak te zetten op een geldautomaat in Südlohn-Oeding, net over de grens bij Winterswijk. Volgens de Duitse politie is er geen buit gemaakt maar wel veel schade aangericht.

De ontploffing werd gemeld om 05.10. Er werden door getuigen twee daders gezien, met gezichtsbedekkende kleding. In een grijze Audi A4 of A6 met Duits kenteken (uit Steinfurt) reden ze in de richting van de snelweg A31, dat is de Autobahn die parallel aan de Nederlands-Duitse grens van Emden naar Dreieck Bottrop loopt. Het ging om mannen van ongeveer 1,75 die een andere taal dan Duits spraken.

Momenteel loopt er in Düsseldorf een rechtszaak tegen Nederlandse verdachten die in Duitsland plofkraken zouden hebben gepleegd.

De laatste tijd zijn Nederlandse plofkrakers actief in het Duitse grensgebied:

