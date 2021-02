‘Mysterieuze cokehandelaar “Bolle Jos” zit ondergedoken in Dubai’

Connect on Linked in

De man die volgens politie en justitie een belangrijke rol speelt bij de verdwijning van de Amsterdamse Naima Jillal (52) in oktober 2019, is Jos L. Zijn bijnamen zijn “Josje Breda” en “Bolle Jos”. Dat schrijft De Telegraaf. L. wordt volgens de krant geassocieerd met cocaïnesmokkel en liquidaties.

De politie bracht dinsdag in Opsporing Verzocht naar buiten dat er aanwijzingen zijn dat ene Jos betrokken zou zijn bij de plotselinge vermissing van Naima Jillal. Zij is niet meer gezien sinds ze op zondagavond 20 oktober 2019 op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid in een donkerkleurige Volkswagen Polo stapte. In het criminele milieu zouden eerder foto’s van haar stoffelijk overschot zijn opgedoken.

‘Zeer vermogend’

De Telegraaf schrijft dat de naam van Jos al langer rondgaat in het criminele circuit. Hij zou worden gezien als “zeer gevaarlijk” en “zeer vermogend”. In korte tijd zou hij veel geld hebben verdiend met cocaïnehandel en vanuit het buitenland zijn criminele compagnons aansturen.

Joseph Johannes L. (29) wordt in het milieu ook wel “Kleine Josje” en “Bolle Jos” genoemd vanwege zijn kleine en gezette postuur. Andere bijnamen zijn “Holly” en “Josje Breda”. Volgens de politie zou hij zich schuilhouden in Dubai.

Eris-proces

De mysterieuze Jos L. duikt als naam op in het Eris-strafproces rond motorclub Caloh Wagoh. Daarin zouden zijn foto, naam en achtergrond staan. In Opsporing Verzocht werd “Josje Breda” in verband gebracht met de liquidatie van de Belg Stefaan Bogaerts (55) in Spijkenisse in 2017.

Jos L. zou zich volgens het Team Criminele Inlichtingen (TCI) bezighouden met de invoer van cocaïne in de Antwerpse haven en daar veel corrupte contacten hebben. Volgens bronnen was zijn vader ook “een grote jongen” in de haven.

‘Onware suggesties’

Wat het vermeende verband is tussen “Bolle Jos” en de verdwijning van Naima Jillal is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Zijn advocaat Guy Weski laat weten dat Jos L. ontkent er iets mee te maken te hebben. Ook zegt Weski dat L. geen verdachte is in het Eris-onderzoek en de liquidatiezaak rond Stefaan Bogaerts. ‘Bovendien zijn deze onware suggesties mogelijk gevaarzettend voor cliënt.’