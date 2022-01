‘Nieuw bewijs: onderzoek naar moord Halil Erol heropend’

Connect on Linked in

Het onderzoek naar de moord op Steenwijker Halil Erol (in 2010) is door justitie heropend. Volgens RTV Oost zijn er opmerkelijke gegevens opgedoken over de telefoon van het slachtoffer. Twee weken nadat Erol zou zijn vermoord was er nog een half uur lang telefonisch contact tussen zijn mobiel en een Duits nummer. Gegevens daarover zaten tot voor kort niet in het strafdossier. De rechtbank heeft anderhalf jaar geleden Matthias M. uit Meppel veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs. Deze is momenteel bezig met zijn hoger beroep.

6 februari

De rechtbank denkt dat M. Erol in 2010 heeft omgebracht, hem in stukken heeft gezaagd en de lichaamsdelen in verschillende natuurgebieden heeft gedumpt. Hoofd en handen van het slachtoffer zijn nooit gevonden. Er was ook een vrouw verdacht in de zaak. Zij is niet vervolgd.

Getuigen hebben Erol voor het laatst gezien op 6 februari 2010, met de verdachte.

Nieuwe getuige

De nieuwe telefoongegevens zaaien hier twijfel over omdat het gesprek na die datum is gevoerd. Er blijken verder politieverhoren van getuigen te zijn geweest, over dat telefonische contact, die niet aan het dossier waren toegevoegd. Alle telecomgegevens van de twee telefoons van Halil Erol zullen nu in het dossier worden gevoegd.

Er ligt ook een verklaring van een nieuwe getuige. Deze vrouw verklaart (kennelijk) vooraf te hebben geweten dat bij Erol ‘armen en benen eraf zouden gaan’.

Het gerechtshof wil getuigen laten horen over de nieuwe informatie. Daaronder is in ieder geval ook een specialist in telecomgegevens.

