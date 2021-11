Nog geen datum voor hoger beroep tegen ’tattookillers’

Connect on Linked in

Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep tegen de zogenoemde ‘tattookillers’ begint die verdacht worden van de moord op Onno Kuut in 2009. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen Crimesite. In februari 2020 kondigde het OM aan in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak van de vier verdachten, waarvan er één nog steeds voortvluchtig is.

Volgens een woordvoerder van het OM is het wachten op nader onderzoek in de zaak. Of het gaat om aanvullend onderzoek en/of het horen van (extra) getuigen wil het OM niet zeggen. Wanneer het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam tegen de broers Cor en Brian P., Henk S. en Evert S. begint, is vooralsnog onduidelijk.

Voortvluchtig

Cor P., alias “De Paling” is sinds januari 2020 voortvluchtig. Hij was onder voorwaarden op vrije voeten nadat hij tweederde van een eerdere straf had uitgezeten, voor de liquidatiepoging op Marlon Dalfour in 2009 in Amsterdam-Slotervaart. Hij knipte bijna twee jaar geleden zijn enkelband door en is sindsdien op de vlucht. Volgens het OM kan het hoger beroep tegen de vier verdachten doorgaan, ook zonder de aanwezigheid van Cor P. ‘Maar daarover gaat uiteindelijk het gerechtshof,’ aldus de woordvoerder. Over de mogelijke verblijfplaats van P. wil het OM geen verdere uitspraken doen.

Vrijspraak

In maart 2019 eiste het OM levenslang tegen de vier verdachten voor de marteling en moord op FC Twente-hooligan en portier Onno Kuut, die ook tot de ‘tatookillers’ behoorde. In februari 2020 werden de vier verdachten tegen de verwachtingen in vrijgesproken omdat de rechtbank in Rotterdam het bewijs te mager vond. Het OM kondigde daarop aan in hoger beroep te gaan.

Dubbele liquidatie Leiderdorp

Het lichaam van de uit Zuid-Korea geadopteerde Kuut werd in 2009 gevonden in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland. Slachtoffer en verdachten kenden elkaar en vormden volgens justitie een criminele groepering. Het Openbaar Ministerie denkt dat Kuut is vermoord omdat hij eerder in 2009 in Leiderdorp Boneka Belserang en Yassin Chakor om het leven zou hebben gebracht. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om ook Belserang te doden. De moord op Kuut zou een compensatie zijn geweest.

Potentiële getuige

Ook vermoeden de officieren van justitie dat met het doden en laten verdwijnen van Kuut een potentiële getuige uit de weg werd geruimd. Kuut zou teveel hebben geweten en de ‘tattookillers’ zouden mogelijk bang zijn geweest dat hij belastend zou gaan verklaren als hij opgepakt zou worden voor de dubbele moord in Leiderdorp.

Belastende verklaring

Oud-Satudarah-kopstuk Michel B. is overigens ook verdachte in de zaak, maar hij is daarvoor niet voor de rechter verschenen. Ook de Britse Stephen C. was verdachte. Een andere ‘tattookiller’ genaamd Lane K. verklaarde belastend tegen de andere ‘tattookillers’ in de zaak Kuut. Deze officieuze kroongetuige, een Enschedeër met Braziliaanse roots, verblijft al jaren ‘ondergedoken’ in het buitenland.