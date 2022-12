OM eist 10 jaar cel voor doodslag op Caloh Wagoh-oprichter Michel Weiss

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Breda tien jaar cel geëist tegen Peter L. (38) voor het doodschieten van Michel Weiss. De 52-jarige Hagenaar Weiss was oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers en ook medeoprichter van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Hij werd in november 2021 doodgeschoten op een woonwagenkamp in Breda.

(Beeld: screenshot uit de docu One Blood)

Volgens justitie is er geen sprake van moord, maar van doodslag. L. heeft bekend dat hij Weiss doodschoot vlak voor L’.s chalet op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Weiss kwam volgens justitie op het woonwagenkamp in Breda verhaal halen voor een getuigenis die zijn ex (de zus van L.) zou gaan afleggen in de grote drugszaak Taxus, tegen de Haagse onderwereldkoning Piet S.

Escalatie

Volgens bronnen zou Weiss zijn ex regelmatig mishandeld hebben en escaleerde de ruzie op de bewuste herfstavond vorig jaar. Volgens Peter L. liep de ruzie zo hoog op dat hij dacht dat Weiss hen dood zou schieten. L. schoot vervolgens vijf keer op zijn ex-zwager die kort daarna aan zijn verwondingen overleed.

Doodslag

Het OM meent dat er geen sprake is van moord maar van doodslag, omdat er geen bewijs is van een vooropgezet plan om Weiss om het leven te brengen. Van noodweer is geen sprake. De problemen speelden zich volgens justitie af in de relationele sfeer. Het OM eist tien jaar cel tegen Peter L. De rechtbank doet op 16 december uitspraak.

Dreiging rond rechtszaak

Bij de rechtbank in Breda was vrijdag door de dreiging rond de strafzaak veel politie op de been. Daardoor liep de strafzaak een half uur vertraging op. Volgens de rechter kwam er donderdag een dreiging binnen dat er iets in of rond de rechtbank zou plaatsvinden. Daardoor speelde de rechtbank met het idee om de zaak af te gelasten en later in een beveiligde rechtbank te houden.

Over de aard van de dreiging doet de politie geen uitspraken. Bezoekers van de rechtbank werden extra gefouilleerd en mochten geen spullen mee naar binnen nemen.

Kapikane

Michel Weiss was samen met de dit jaar tot levenslang veroordeelde Delano “Keylow” R. medeoprichter van Caloh Wagoh. Ook richtte hij motorclub Trailer Trash Travellers op, de woonwagentak van Satudarah. Hij had de rang van kapikane, maar werd later wegens wangedrag met bad standing uit de club gegooid. Weiss is verschillende malen te zien in de Satudarah-documentaire One Blood.