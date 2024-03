OM eist 22 jaar cel voor dodelijke schietpartij bij tankstation Tilburg

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Breda 22 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 42-jarige Tilburger Javier L., die verdacht wordt van de moord op plaatsgenoot Ludson S. in 2022. De fatale schietpartij werd door bewakingscamera’s vastgelegd. S. is een broer van Ludgardo S., die volgens het OM betrokken was bij het coördineren van het filmen van Peter R. de Vries, toen die werd neergeschoten.

De schietpartij, waarbij Javier L. meerdere kogels van dichtbij afvuurde op het slachtoffer, vond plaats op 21 december 2022 om 18.00 bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Op dat tijdstip waren meerdere omstanders in de buurt.

‘Dit beeld, wat meerdere mensen hebben gezien, moet zeer traumatisch geweest zijn en ze mogen van geluk spreken dat ze niet zijn geraakt door rondvliegende kogels’, aldus de officier vrijdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in rechtbank Breda. ‘Het delict roept in bredere zin grote gevoelens van onveiligheid in de samenleving op. Dit rekent het Openbaar Ministerie verdachte zeer zwaar aan.’

Ruzie bij uitvaartdienst

De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Eerder die dag hadden ze ruzie tijdens een uitvaartdienst van rapper Boechi in het Willem II-stadion. Het conflict zou te maken hebben met een aanrijding die in het verleden plaatsvond.

Tankstation

Op de Ringbaan-Oost troffen de twee elkaar op 21 december weer. Javier L. hield zich met enkele vrienden op bij het tankstation, waar Ludson “Lucho” S. met twee anderen – onder wie zijn broer Ludgardo – arriveerde. Eerst stapte de broer uit. Toen die zag dat de verdachte een doorgeladen vuurwapen in zijn broekriem had, zette hij het op een lopen. De verdachte ging er achteraan, maar koos vervolgens de 37-jarige Tilburger als doelwit toen die ook uit de auto was gekomen.

Zeven kogels

Op camerabeelden van het tankstation is te zien hoe de verdachte zeven kogels afvuurde en het slachtoffer op de grond viel. En dat hij de trekker nogmaals overhaalde en de Tilburger van dichtbij door het hoofd schoot. Onderzoek door de patholoog en forensische opsporing wees uit dat de laatste twee schoten fataal waren.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord, omdat de verdachte bewust een vuurwapen op zak had en zelf verklaarde dat hij bij een confrontatie niet zou afwachten en als eerste zou schieten. Dat wordt volgens de officier ook ondersteund door de camerabeelden waarop te zien is dat de verdachte direct de aanval inzet.

Confrontatie opgezocht

‘Het beeld is ontstaan dat het voor de verdachte geen toevallige ontmoeting was. Hij heeft zelf de confrontatie gezocht en bleef achter de broers aanrennen, week niet van zijn plan af, maar verlegde slechts de focus op de andere broer’, aldus de officier.

Volgens het OM was op het moment van schieten bij het tankstation geen sprake van een noodweersituatie en had hij zich kunnen bedenken nadat het slachtoffer op de grond lag. ‘Uit het lossen van de fatale schoten leidt het OM af dat verdachte zijn plan heeft afgemaakt. Zo ongekend kil en rauw zien we het zelden op bewegend beeld. Ik kan het niet anders verwoorden dan dat de verdachte het slachtoffer van dichtbij heeft geëxecuteerd’, aldus de officier.

De rechtbank doet uitspraak op 22 maart.

